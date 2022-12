Sarto anuncia aquisição de 300 novas bicicletas compartilhadas

Do total, 80 novos equipamentos já estão disponíveis para uso. A expectativa é de que outros 80 sejam entregues em dezembro e o restante no início de 2023

O sistema de bicicletas compartilhadas de Fortaleza, Bicicletar, ganhará um reforço de 300 novas bikes. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira, 30, pelo prefeito José Sarto (PDT), durante a inauguração da 12ª estação do Mini Bicicletar da Capital. Com o incremento, mais de 1.200 bicicletas estarão à disposição da população de Fortaleza até fevereiro de 2023.

De acordo com o prefeito, atualmente, a Cidade conta com 220 estações de bicicletas compartilhadas, sendo 12 voltadas ao público infantil, 16 aos servidores municipais e outras 192 para uso da população em geral.

"Esse modal tem mil vantagens. Pra você ter uma ideia, a gente tem, em média, mais de 90 mil viagens por mês de bicicletas (compartilhadas) em Fortaleza". Entre os meses de janeiro e novembro deste ano, mais de um milhão de trajetos já foram feitos por meio do sistema.



Desde 2014, ano da implantação do sistema, mais de cinco milhões de viagens já foram realizadas com as bicicletas. O chefe do Executivo municipal destacou, ainda, que o uso das bicicletas no lugar de veículos automotores gerou uma economia superior a duas mil toneladas na emissão de gás carbônico durante o período.

O investimento em novas bicicletas é apenas uma das ações que visam difundir o equipamento como um meio de transporte na Cidade. Uma das metas da atual gestão é fazer com que Fortaleza atinja a marca de 500 quilômetros (km) de malha cicloviária até o fim de 2024. Atualmente, Fortaleza conta com 417 km.

Questionado sobre a possibilidade de a meta ser alcançada antes do esperado, o titular da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Ferruccio Feitosa, pregou cautela. "O prefeito colocou, na semana passada, que já atingiu 64% da meta do seu governo em menos de dois anos. Então, o que a gente quer é surpreender positivamente", afirmou Ferruccio.



Além das novas bicicletas, outros investimentos também foram anunciados, como a troca de 300 selins (sela) e a aquisição de 100 dispositivos esticadores de correntes, que funcionam como um mecanismo de proteção para que as correntes não fiquem completamente inutilizadas quando quebrarem. Para 2023, está prevista a chegada de mil pneus da China, compostos por um material mais resistente.

Para o turista de Sinop, no Mato Grosso, Vanderlei Santos, 37, o sistema de bicicletas compartilhadas foi uma grata surpresa. Acompanhado pelos seus dois filhos, a família foi a primeira a usufruir da 12ª estação do Mini Bicicletar após a inauguração.

"Para andar na cidade, é a melhor coisa que tem, muito bom. Já vi que tem uma ciclovia enorme para andar na cidade inteira e tem vários pontos para retirar bicicleta."

O turista afirma que encontrou uma realidade muito diferente em comparação à própria cidade. "Lá, só ando no meu bairro, mas é muito difícil. Os carros e as motos tomam conta de tudo. Aqui, vejo a bicicleta como um meio de transporte público", finaliza.

