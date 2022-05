Caso aconteceu no viaduto da avenida Oliveira Paiva. Homem teria atacado os policiais para pegar as armas dos agentes

Dois policiais rodoviários federais são baleados na BR-116 nesta quarta-feira. 18. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Caso aconteceu no viaduto da avenida Oliveira Paiva, próximo à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Ceará e ao trevo com a BR-116.

Conforme O POVO apurou, os policiais vieram a óbito ainda no local. Informações preliminares são de que um homem os atacou para tomar as armas.

Policiais militares e agentes da PRF estão no local, inclusive com grupos especiais.

