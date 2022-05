Suposto atirador teria sido visto transitando entre carros nessa terça-feira, 17, na rua Monsenhor Salazar, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza

Vídeo recebido pelo O POVO mostra o suposto atirador dos policiais rodoviários federais que foram mortos na BR-116. Os agentes foram alvejados na manhã desta quarta-feira, 18, em Fortaleza. O homem aparece andando desorientado entre carros que trafegavam em uma via do bairro São João do Tauape, nessa terça-feira, 17. Nas imagens, o suspeito transita pela rua Monsenhor Salazar com roupas aparentemente iguais às que estaria usando na BR-116.

Vídeo mostra suposto atirador de policiais mortos na BR-116 andando desorientado em Fortaleza. Confira mais: https://t.co/0jKSZG7dT3



(Vídeo: via WhatsApp O POVO) pic.twitter.com/Asd7zMrYAl — O POVO (@opovo) May 18, 2022

Na manhã desta quarta, 18, antes de atirar contra os policiais da PRF em trecho da BR-116, outro vídeo feito por quem passava no local mostra o suspeito transitando de forma desorientada entre os veículos que trafegavam no local. A via já estava congestionado devido uma pane em um caminhão na faixa central.

