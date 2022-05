Policiais mortos na BR-116 atuavam no Comando de Operações Especiais da PRF

Os policiais mortos na BR-116, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 18, foram identificados como Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho, de 43 anos, e Márcio Hélio Almeida de Souza, de 53 anos. Ambos eram cearenses e atuavam há 17 e 15 anos, respectivamente, na Polícia Rodoviária Federal (PRF). Atualmente, faziam parte do Comando de Operações Especiais da PRF.

Polícia Federal vai investigar a morte de dois policiais rodoviários na BR-116

Raimundo, natural de Viçosa, ingressou na PRF em 2005. Desde então, ele trabalhou nos estados de Maranhão, Roraima e Ceará. O policial rodoviário federal era casado e tinha duas filhas.

Já Márcio, natural de Baturité, passou a fazer parte da PRF em 2007, já tendo atuado em diferentes setores da corporação, com locação também em Roraima e Ceará. Ele era casado e tinha um filho.

Em nota de pesar, a PRF lamentou a morte dos dois policiais rodoviários federais. "Manifestamos nossa sincera solidariedade e irrestrito apoio à família, desejando conforto também a familiares e amigos neste momento de dor", pontuou.

A PRF informa ainda que segue apurando o caso em conjunto com as demais forças de segurança responsáveis. Um gabinete de crise para acompanhamento da ocorrência foi criado.

Morte dos policiais

Na manhã desta quarta, 18, os policiais rodoviários federais estavam realizando uma fiscalização na BR-116, quando foram auxiliar um homem que andava de forma desorientada entre os carros, de acordo com informações da PRF. Após a retirada do indivíduo da via, ele teria resistido à abordagem e entrado em luta corporal com os agentes, conseguindo pegar a pistola de um dos policiais.

Em posse da arma, o homem atirou e matou os agentes da PRF. A motivação do crime e a identidade do suspeito, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), são desconhecidas. O homem foi morto por um policial militar à paisana, que estava de folga, momentos depois de disparar contra os policiais rodoviários.

No local, o inspetor da PRF Márcio Moura explicou que uma mulher pediu para que os policiais retirassem um homem que estava circulando entre os carros no local e atrapalhando o trânsito. Antes do incidente, os agentes estavam auxiliando na sinalização de um caminhão que estava em pane na faixa central da BR-116.

