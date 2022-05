Policiais rodoviários mortos na BR-116: alças do viaduto começam a ser liberadas

Agentes foram alvejados após abordar um homem que transitava pela BR-116. Corpos já foram retirados da via

O tráfego nas alças do viaduto da BR-116 com Oliveira Paiva, que estavam bloqueadas após a morte de dois policiais rodoviários federais, começaram a ser liberadas no início da tarde desta quarta-feira, 18. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os corpos foram retirados por volta das 13h30min.

Na manhã desta quarta-feira, 18, os dois agentes estavam orientando o trânsito na BR-116 quando foram abordar um homem que transitava pelo local. Os policiais foram então atacados por ele. As motivações do crime, bem como a identidade do autor dos disparos e a arma utilizada, ainda são desconhecidos.

Vídeo registrado por uma pessoa que passava pela via no momento dos tiros mostra um homem de blusa cinza atirando nos policiais no acostamento da rodovia. O autor dos disparos foi morto momentos depois por um policial militar, que estava de folga.

A Polícia Federal (PF) ficou responsável pela investigação da morte de dois policiais rodoviários federais alvejados.

