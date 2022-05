Vídeo mostra o momento em que policiais rodoviários são baleados por homem na BR-116

Em vídeo gravado por uma pessoa que transitava na BR-116, o momento em que dois policiais rodoviários federais são baleados foi capturado. As imagens mostram um homem de blusa cinza atirando nos policiais no acostamento da rodovia. Os dois policiais morreram, assim como o autor dos disparos. Caso aconteceu no viaduto da avenida Oliveira Paiva, próximo ao trevo com a BR-116, no bairro Cidade dos Funcionários.



Pedro Carneiro, agente da PRF, explica que a dupla do grupo de motociclistas realizava abordagens de rotina e "o homem que estava sendo abordado conseguiu escapar, estava armado e alvejou os dois policiais". "Ele correu, mas outra força de segurança passava pelo local e conseguiu atingi-lo", continua.

A arma utilizada no crime foi uma arma de mão, ainda a ser identificada. "Não sabemos o que motivou essa ação do criminoso. Ainda está sendo apurado. Não sabemos se houve algum apoio de outra pessoa. Se tinha um veículo, saiu do local", expõe. As informações foram detalhadas em entrevista aos jornalistas Jocélio Leal e Rachel Gomes na Rádio O POVO CBN.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O trânsito no trecho da avenida Oliveira Paiva e da BR-116 foi bloqueado. Há intenso fluxo de policiais e de motoristas na via.

Tags