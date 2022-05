Asfalto cede e caminhão de lixo fica preso em buraco no Papicu

Incidente ocorreu em frente a uma residência e impediu moradora de retirar carro da garagem. Retirada do veículo aconteceu após duas horas de espera pela chegada de um reboque

Um caminhão que faz coleta de lixo a domicílio caiu em um buraco após o asfalto ceder num trecho da rua Tito Martins, no bairro Papicu, em Fortaleza. Com o incidente, uma das rodas traseiras do veículo ficou presa dentro da abertura por cerca de duas horas até a chegada de um reboque.

Um vídeo gravado por uma moradora mostra o caminhão parcialmente tombado em frente à residência dela, minutos após o ocorrido. Devido ao transtorno, ela não pôde tirar o carro da garagem. O trânsito da via também foi afetado.

Procurada pelo O POVO, a Secretaria de Gestão Regional (Seger) informou que já iniciou um estudo para a recuperação da rede de drenagem da via. A pasta, no entanto, não estabeleceu prazo para a execução do serviço.

De acordo com a Seger, a população pode solicitar o conserto de buracos através do telefone 156 ou presencialmente na sede da Secretaria Regional de cada localidade.

