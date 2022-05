Sarto promete Fortaleza sem buracos, sem lixo e com melhor iluminação em 100 dias

"Em 100 dias nós vamos entregar Fortaleza toda recuperada no asfalto, no buraco, na iluminação e no serviço de limpeza", garantiu o prefeito.

Mais de mil vias e 500m² terão recuperação asfáltica em Fortaleza. A iniciativa da Prefeitura acontece após 1,4 mil pedidos de reparos serem feitos para cerca de 600 ruas e avenidas da Capital. O pacote de investimentos que foi divulgado nesta terça-feira, 10, inclui ainda intervenções de limpeza e iluminação pública. Ao total, a previsão é de que sejam investidos R$ 60 milhões nas ações. Operação começa no dia 15 de maio e a promessa do prefeito José Sarto (PDT) é de que, em 100 dias, "Fortaleza esteja toda recuperada no asfalto, no buraco, na iluminação e no serviço de limpeza".

"Sem querer dar qualquer desculpa, em março e abril nós tivemos 40 dias consecutivos de chuva. E mesmo nesse período, nós retiramos 24 mil toneladas de lixo e aguapés. Nós vamos começar agora a recuperação asfáltica. Primeiro, vamos multiplicar por quatro as nossas equipes", afirmou o prefeito. Cada equipe, segundo ele, custa cerca de R$ 150 mil e é capaz de atuar em uma área de 600 m² por dia.

O serviço de recuperação asfáltica tem investimento previsto de R$ 22 milhões e será executado por 15 equipes distribuídas pela cidade. Ao todo, serão 40 quadrantes de atuação e a prioridade inicial será para as 90 maiores avenidas da Cidade. Segundo a Prefeitura, em seguida serão beneficiados os corredores de maior fluxo, com ciclovias e ciclofaixas, e, por fim, as vias secundárias.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O cronograma permitirá que, primeiramente, 14 grandes vias recebam os serviços. "A população está reclamando com muita razão, porque há tempos não chovia assim, 40 dias consecutivos. Mas eu já me comprometi aqui, chegando junto a todo momento, que, parou de chover, vamos tapar buraco. Para reordenar a via pública de Fortaleza. Em 100 dias nós vamos entregar Fortaleza toda recuperada no asfalto, no buraco, na iluminação e no serviço de limpeza", garantiu o prefeito.

Ações realizadas até o momento

A prefeitura divulgou que de janeiro a abril de 2022, foram recuperadas 174 vias em toda a cidade com o objetivo de facilitar a mobilidade e garantir segurança ao tráfego do transporte público, pedestres e ciclistas.

Além disso, há um investimento de R$ 2 milhões em sinalização, incluindo a renovação dos principais corredores de tráfego, iniciado pelas vias Presidente Costa e Silva, Godofredo Maciel, Dr. Theberge, Juscelino Kubitschek, Murilo Borges, Padre Pedro de Alencar, José Jatahy e Carneiro de Mendonça.

No primeiro trimestre deste ano, segundo a gestão municipal, já foram realizados a limpeza em 125 canais e lagoas, além da desobstrução de mais de 2 mil bocas de lobo em diversos bairros de Fortaleza. Para a realização desses serviços, a gestão municipal conta com equipes de trabalhadores e o auxílio de

retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas e caminhões multiuso. Além de lixo, as ações de limpeza recolhem móveis velhos, dejetos e materiais recicláveis.

Saneamento básico

Além dos investimentos em pavimentação asfáltica de vias da Capital, a Prefeitura de Fortaleza informou que tem investido também na ampliação da cobertura de drenagem e saneamento básico na cidade, levando infraestrutura às diversas comunidades com histórico de alagamentos e ausência de pavimentação.

Essas ações ocorrem desde 2019, por meio do Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra). O projeto objetiva garantir mais dignidade, mobilidade e melhores condições sanitárias em vias que não possuem nenhuma condição de tráfego e salubridade.

As obras do Proinfra acontecem em 13 bairros de Fortaleza, neste momento, segundo a gestão municipal, nos seguintes bairros: Barroso, Mondubim, Canindezinho, Jangurussu, Granja Lisboa, Ancuri, Presidente Vargas, Genibaú, Bom Jardim, Dendê, Pedras, Curió e São Bento.

Somente no primeiro quadrimestre deste ano, 116 ruas foram transformadas pelo programa, e até dezembro, de acordo com a Prefeitura, serão mais 191 vias contempladas pelas obras. Já foram investidos no programa cerca de R$ 14 milhoes e a meta do projeto é investir mais R$ 141 milhões até o final deste ano.



Roubo de fios em equipamentos públicos

De acordo com José Sarto, já furtaram 500 km de fios em equipamentos públicos da Capital. "Isso significa um extra de R$ 500 mil reais, para quem já está em dificuldade financeira...", afirmou o prefeito.

O túnel Governador Beni Veras, no cruzamento entre as avenidas Alberto Sá e Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa), no Papicu, já teve os quadros elétricos responsáveis pelo acionamento das bombas de drenagem do Túnel como foco desse tipo de crime, com os equipamentos elétricos sendo furtados algumas vezes. O problema acarreta na interdição do local, por alagamentos, causando transtornos no trânsito de veículos.







Mais informações em instantes

Tags