Veja as 90 vias de Fortaleza que devem passar pela operação de recuperação asfáltica

Projeto de recuperação asfáltica deve iniciar no próximo dia 15 de maio, com previsão para conclusão em 100 dias

A operação de recuperação asfáltica anunciada pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), pretende requalificar 90 vias públicas da Capital, que incluirá reparos de buracos, intervenções de limpeza e iluminação pública nos locais. O projeto foi anunciado nesta terça-feira, 10, e tem previsão de iniciar no próximo dia 15. A previsão para conclusão do projeto é em 100 dias, promete Sarto.

O projeto tem investimento previsto de R$ 22 milhões e será executado por 15 equipes distribuídas pela cidade. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, serão, ao todo, 40 quadrantes de atuação e a prioridade inicial será para as 90 maiores avenidas da Cidade. Em seguida serão beneficiados os corredores de maior fluxo, com ciclovias e ciclofaixas, e, por fim, as vias secundárias.



Confira a lista das vias:

1 - Av. Raul Barbosa

2 - Av. Aguanambi

3 - Av. Osório de Paiva

4 - Av. Pres. Castelo Branco

5 - Av. Pres. Costa e Silva

6 - Av. Bezerra de Menezes

7 - Av. Bernardo Manuel

8 - Av. José Bastos

9 - Av. Abolição

10 - Av. Borges de Melo

11 - Av. Godofredo Maciel

12 - Av. Alm. Henrique Sabóia

13 - Av. Dr. Theberge

14 - Av. Pontes Vieira

15 - Av. Juscelino Kubitschek

16 - Av. Dr. Silas Munguba

17 - Av. Júlio Abreu

18 - Av. Alberto Craveiro

19 - Av. Cel. Matos Dourado

20 - Av. Dom Luís

21 - Av. Eng. Santana Júnior

22 - Av. Jovita Feitosa

23 - Av. Hist. Raimundo Girão

24 - Av. 13 de Maio

25 - Av. Dep. Paulino Rocha

26 - Av. Eng. Humberto Monte

27 - Av. Rogaciano Leite

28 - Av. Domingos Olímpio

29 - Av. Demétrio Menezes

30 - Av. Jorn. Tomáz Coelho

31 - Av. João Pessoa

32 - Av. Murilo Borges

33 - Av. Eduardo Girão 31972

34 - Av. Carapinima

35 - Av. Américo Barreira

36 - Av. Santos Dumont

37 - Av. Soriano Albuquerque

38 - Av. Heráclito Graça

39 - Av. dos Expedicionários

40 - Av. Frei Cirilo

41 - Av. Pe. Pedro de Alencar

42 - Av. Barão de Studart

43 - Av. Heráclito Graça

44 - Av. Benjamim Brasil

45 - Av. Francisco Sá

46 - Av. Carneiro de Mendonça

47 - Av. José Jatahy

48 - Av. Duque de Caxias

49 - Av. Cel. Carvalho

50 - Av. Lineu Machado

51 - R. Raimundo Neri

52 - Av. Sen. Virgílio Távora

53 - Av. Universidade

54 - Av. Monsenhor Tabosa

55 - Av. Antônio Sales

56 - R. Vital Brasil

57 - Av. Des. Moreira

58 - Av. Imperador

59 - R. Estado do Rio

60 - R. Tenente Benévolo

61 - R. Pinto Madeira

62 - R. Costa Barros

63 - Av. Sen. Fernandes Távora

64 - Av. Viena Weyne

65 - R. Alberto Magno

66 - R. Torres Câmara

67 - R. Andrade Furtado

68 - Av. Valparaíso

69 - R. Anselmo Nogueira

70 - R. Barão de Sobral

71 - R. Nereu Ramos

72 - R. Pe. Valdevino

73 - R. Valdetário Mota

74 - R. Dep. Moreira da Rocha

75 - R. Pompílio Gomes

76 - R. Rio Grande do Sul

77 - R. Prof. Costa Mendes

78 - Av. Dioguinho

79 - R. Emilio de Menezes

80 - R. Fausto Cabral

81 - Av. César Cals

82 - Av. Chanceler Edson Queiroz

83 - R. Crisanto Moreira da Rocha

84 - Av. Mozart Lucena

85 - Av. Rui Barbosa

86 - R. Guilherme Rocha

87 - R. Jorge Dummar

88 - R. Verbena

89 - R. S. Terezinha do Menino Jesus

90 - R. Meton de Alencar

