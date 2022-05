Operação tapa-buracos prossegue nas vias de Fortaleza; veja ruas e avenidas contempladas

Ainda em abril, a Prefeitura havia prometido início da operação a partir do dia 15 maio. Requalificação das vias deverá ser concluída até o fim do mês de agosto

Dentro da operação de requalificação de vias urbanas, 32 ruas e avenidas de diferentes bairros de Fortaleza já foram contempladas de forma preliminar (veja abaixo list). A informação é da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger). O POVO foi às ruas e acompanhou a realização dos trabalhos de recapeamento do asfalto (tapa-buracos), além da limpeza de canteiros, nesta segunda-feira, 16, quando começa a valer o prazo do pacote.

O início preliminar da operação, na última terça-feira, 10, segue o plano divulgado pela Prefeitura ainda no mês de abril. O prefeito José Sarto (PDT) anunciou que Fortaleza receberia força-tarefa para em 100 dias fazer a recuperação asfáltica, limpeza urbana da Cidade e instalar nova iluminação. O prazo de conclusão é até o fim do mês de agosto.



Durante os últimos meses, o problema de buracos na via se tornou ainda mais aparente para quem trafega pelas ruas da Capital. "É buraco demais, espero que essa operação resolva o problema. Mas não adianta fazer mal feito pra abrir de novo daqui um mês", desabafa Leonardo Silva, 36, que trabalha realizando entregas de motocicleta.

Por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira, 16, quatro funcionários da Prefeitura trabalhavam na requalificação da avenida Rui Barbosa, no bairro Aldeota. De acordo com a Seger, a av. Wenefrido Melo, no Mondubim, também recebeu equipe no período.

Serão R$ 22 milhões destinados exclusivamente para a requalificação asfáltica. O valor total investido é de R$ 60 milhões, pois a requalificação de vias públicas também contará com limpeza, sinalização e iluminação pública. Do valor total, R$ 28 milhões serão destinados exclusivamente para a limpeza pública.



Questionado sobre o cumprimento do prazo, Sarto afirmou nesta segunda, 16, em entrevista à rádio O POVO CBN, que seguirá o planejamento. "Não tenho medo, não [de atraso por causa da chuvas]. Nós vamos cumprir o prazo. Quando a gente pensou nisso, nós já estruturamos recursos humanos e insumos."

Buracos nas vias de Fortaleza

Mesmo com as promessas de solução, há quem não acredite que o problema será resolvido. Para Pedro Feitosa, 33, que mora próximo ao cruzamento da avenida Francisco Sá com a rua Graça Aranha, na Barra do Ceará, os buracos e a sujeira precisam de constante atenção. "É sempre assim, não adianta fazer essa limpeza agora e só voltar daqui um ano", desabafa o morador, que reside na região há dez anos.

Nas imediações, entre as ruas Graça Aranha e Adolfo Bezerra de Menezes, funcionários da Prefeitura realizavam o trabalho de limpeza. Além do lixo, Feitosa também reclama da iluminação do local, que, segundo o morador, é ineficiente.

De acordo com o plano da Prefeitura, a avenida Francisco Sá está entre as primeiras avenidas que serão contempladas na Cidade. Ao todo, 90 avenidas com maior fluxo de veículos foram escolhidas de forma prioritária.

Nesta segunda,16, O POVO também encontrou homens trabalhando na limpeza da av. Coronel Carvalho, na Barra do Ceará. O grupo capinava o mato crescido no canteiro da via. Mesmo com a ação de limpeza, ainda era possível encontrar muito lixo ao longo da avenida. (Colaborou Alexia Vieira)

32 ruas e avenidas da Capital cearense já contempladas

De acordo com a Seger, algumas das vias já contempladas com as ações de requalificação asfáltica são as avenidas Padre Pedro de Alencar, Presidente Castelo Branco, Coronel Matos Dourado, Bernardo Manuel, Augusto dos Anjos, Francisco Sá, Rogaciano Leite e Rui Barbosa. As ações também foram realizadas nas ruas Nereu Ramos, Leão do Norte, Vicente Padilha, Costa Barros e Guilherme Rocha.

A Seger informou que a operação de limpeza também teve início nas principais avenidas, passando, posteriormente, aos espaços públicos, e por fim, às vias secundárias. As avenidas José Bastos, Bernardo Manuel, Francisco Sá, Mozart Lucena e Almirante Henrique Sabóia e a rua Lauro Maia já receberam ações de varrição e capinação. Veja abaixo a lista de 32 vias e ruas:

Av. Pe. Pedro de Alencar (completa) – Regional 6 (próximo ao número 1564)

Av. Pres. Castelo Branco – Regional 1

Av. Cel. Matos Dourado – completa – Regional 11 (Rua Guimarães Passos)

Av. Pe. Pedro de Alencar (completa) – Regional 6 (próximo ao número 1564)

Av. Frei Cirilo – completa – Regional 6 (n° 3839)

Av. Abolição – (completa) – Regional 2 (esquina com Visconde de Mauá)

Av. Bernardo Manoel (entre a Av. B e Av. Rad. João Ramos) – Regional 8 (próximo à Av. 2)

Rua Nereu Ramos (completa) – Regional 4 (próximo ao nº 70)

Av. Abolição

Av. Augusto Dos Anjos

Av. Bernardo Manoel

Av. Cel. Carvalho

Av. Cel. Matos Dourado

Av. Chanceler Edson Queiroz

Av. Eng. Santana Jr.

Av. Francisco Sá

Av. Jorn. Tomas Coelho

Av. Jovita Feitosa

Av. Mozart Pinheiro Lucena

Av. Pe. Pedro De Alencar

Av. Pessoa Anta

Av. Pres. Costa E Silva

Av. Rogaciano Leite

Av. Rui Barbosa

Rua Almirante Barroso

Rua Costa Barros

Rua Guilherme Rocha

Rua Joaquim Albano

Rua Leão Do Norte

Rua Nereu Ramos

Rua Santa Terezinha Do Menino Jesus Da Sagrada Face

Rua Vicente Padilha





