Carro é engolido por buraco em avenida de Natal

Um motorista foi surpreendido ao ser engolido por um buraco ao dirigir seu carro, na avenida Santa Luzia, no bairro Igapó, na Zona Norte de Natal, no Rio Grande do Norte. A situação inusitada foi flagrada por uma câmera de segurança que registrou o momento no qual o veículo fica praticamente todo submerso. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira, 16, por volta das 7 horas.



Nas imagens, é possível perceber que o motorista não tinha conhecimento do local e, em determinado momento, quando surge na câmera de segurança, o veículo reduz a velocidade.

Sobre o assunto Quarta dose da vacina contra Covid-19 é liberada para maiores de 60 anos em Fortaleza

Depósito de nitrato de amônio é atingido por bombardeio russo na Ucrânia

Colorista da Marvel, designer cearense Dijjo Lima morre aos 34 anos



O condutor conversou com portal G1, sem se identificar, e relatou que o acidente só ocorreu porque havia muita água rodeando o buraco. "Ele [buraco] estava coberto com muita água e não tinha sinalização nenhuma. Quando entrei na rua, caí e o carro começou a afundar. O susto foi grande na hora", disse o homem.



Além do motorista, estava no carro sua enteada, que ia para a escola. Apesar dos problemas, os dois estão bem. Segundo o portal G1, testemunhas do acidente falaram que o buraco se abriu por conta do rompimento de uma tubulação de água na avenida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags