Homem é preso após câmeras flagrarem furto de fios no bairro de Fátima

Homem foi conduzido até o 10º Distrito Policial (DP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE)

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira, 10, suspeito de furtar fios de um semáforo, localizado no bairro Fátima, em Fortaleza. A prisão aconteceu após câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), flagraram o delito. Uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou a prisão do homem.

De acordo com os agentes policiais, o homem, identificado como Gleison Francisco da Rocha, de 30 anos, tem passagens por lesão corporal. Na captura, ele portava um saco de lixo, que continha alguns metros de fios, que foram furtados pelo suspeito.

Sobre o assunto Fortaleza contratará 382 assistentes de aprendizagem em programa da rede municipal de educação

Fortaleza terá investimentos de R$ 8 milhões em iluminação e limpeza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja vídeo

Na ocasião, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 10º Distrito Policial (DP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi instaurado um inquérito e o suspeito foi autuado por furto. O procedimento foi transferido para o 25º DP, que dará continuidade às investigações sobre o caso.

Outros casos de furto de fios foram registrados na Capital. Na última quinta-feira, 5, três homens foram capturados, suspeitos de furtar fios no bairro Serrinha. Na quarta-feira, 4, a PMCE capturou dois homens, que também são suspeitos de subtrair 85 metros de fios, no bairro de Fátima. As ações são realizadas com apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da SSPDS.

Sobre o assunto Dupla é presa após câmeras de videomonitoramento flagrarem furto de fios no bairro de Fátima; veja

Furtos de fios de energia elétrica e telefônicos vêm acontecendo no bairro de fátima e serrinha

Idosa morta após desabamento do teto de hospital da Paraipaba é velada

Ações preventivas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), realizou nessa segunda-feira, 9, e na sexta-feira, 6, fiscalizações em sucatas e reciclagem de materiais elétricos nos bairros Lagoa Redonda, Sapiranga e Edson Queiroz, em Fortaleza. A ação busca combater e investigar os furtos e os crimes de receptação de cabos elétricos e materiais de telecomunicações.

Além das apurações, os policiais civis promovem um diálogo com os proprietários dos estabelecimentos para evitar a aquisição de produtos de procedência duvidosa. As investigações e fiscalizações de possíveis roubos e furtos de fios são conduzidas pela Polícia Civil.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

19º Distrito Policial (DP): (85) 3101 4910 ou 3101 4911

Tags