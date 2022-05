Idosa morta após desabamento do teto de hospital da Paraipaba é velada

Foi velada na tarde desta terça-feira, 10, a idosa que morreu após ser atingida por parte do teto do Hospital Municipal de Paraipaba. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 9. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O velório de dona Tereza de Araújo Freire, de 84 anos, foi realizado em Fortaleza, das 10 às 15 horas. O enterro ocorreu no Cemitério São João Batista, no Centro da Capital.

Segundo Mateus Pinheiro, neto da vítima, a Prefeitura de Paraipaba deu apoio para que parte da família se deslocasse até a Capital. “A gente teve contato com a prefeita do município. Ela mostrou toda a solidariedade que ela pôde e deixou à disposição [um funcionário] para ajudar a levar parte da minha família a Fortaleza. Também ajudou a deslocar o padre que foi rezar a missa, no velório”, comentou o familiar.

Mateus diz que, no entanto, o hospital ainda não prestou nenhum esclarecimento sobre o caso. De acordo com a Prefeitura de Paraipaba, a unidade foi reinaugurada em 14 de agosto de 2020, após reforma de toda a estrutura.

As investigações acerca das causas do acidente estão sendo realizadas pela Delegacia Municipal de Paraipaba. ”O advogado da família já está tomando as providências”, esclareceu o neto de Dona Tereza.

O POVO tentou contato com a direção do Hospital Municipal de Paraipaba, mas não houve resposta até o fechamento desta matéria. Tão logo a demanda seja respondida, a matéria será atualizada.

