Fortaleza terá investimentos de R$ 8 milhões em iluminação e limpeza

Durante a recuperação asfáltica prevista para os próximos 100 dias, as vias da Cidade receberão nova iluminação com luz branca. Sinalização dos principais corredores de tráfego também deve ganhar reforço com R$ 2 milhões de investimento

Dentro do pacote da recuperação de Fortaleza após o período chuvoso, as 90 vias de maior fluxo da Capital receberão, além da operação para tapar buracos, nova iluminação. Serão R$ 8 milhões destinados a essa intervenção, segundo anúncio nesta terça-feira, 10, do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

As vias receberão luz branca ao mesmo tempo das obras de recuperação asfáltica planejadas para os próximos 100 dias, ou seja, até o fim de agosto. De acordo com o prefeito, em 2022 foram roubados 500 km de fios de energia, o que prejudica a iluminação da Cidade. “Tem um comércio paralelo que a gente tem que identificar. Isso é trabalho da Polícia”, explicou Sarto em coletiva.

Sarto afirma que a iluminação adequada é “um componente de segurança pública”, sendo um “fator inibidor” de ações delituosas. “E é por isso que é importante a gente fazer a iluminação em luz branca, que é a LED, para que a gente possa dar maior segurança para a população.” A sinalização também deve ganhar reforço com R$ 2 milhões de investimento nos principais corredores de tráfego.

Além disso, Fortaleza deve receber ainda reforço na limpeza das vias. A Prefeitura destinará R$ 28 milhões para colocar 20 equipes nas ruas fazendo a limpeza de 208 logradouros. Assim como as outras intervenções, as avenidas de maior fluxo serão limpas na primeira etapa. Na segunda etapa, espaços públicos, como praças e areninhas, receberão a limpeza. Na última fase do cronograma, vias de menor fluxo também serão contempladas.

Conforme dados repassados pela Prefeitura, nos primeiros três meses de 2022, 24 mil toneladas de lixo foram retirados dos mananciais, canais e bocas de lobo da Capital. A limpeza de 125 canais e lagoas e a desobstrução de pelo menos 2 mil bocas de lobo foram feitas no período chuvoso. Nessas ações, além de lixo, foram recolhidos móveis velhos, dejetos, recicláveis e aguapés.

