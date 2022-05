Furtos de fios de energia elétrica e telefônicos vêm acontecendo no bairro de fátima e serrinha

Dois homens foram presos em flagrante no momento em que furtavam 85 metros de fios de energia elétrica. O flagrante ocorreu na última quarta-feira, 4, no bairro de Fátima, em Fortaleza.



Na quinta-feira, 5, três pessoas foram flagradas, por meio de câmeras de videomonitoramento, praticando furto de fios de energia. O trio foi capturado no bairro Serrinha, portando uma faca, além de 15 metros de fios telefônicos.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, aos jornalistas Jocélio Leal e Rachel Gomes, o delegado da Polícia Civil Rafael Biazi comentou sobre a tendência que vem ocorrendo acerca do roubo de fios na Capital.



“Têm ocorrido muitos desses furtos, tendo em vista que algumas empresas de reciclagem de cobre e alumínio, tem adquirido esse tipo de material”. O delegado conta que a polícia tem combatido esse tipo de crime fiscalizando empresas de reciclagem onde são flagrados esse tipo de material sem procedência.



Rafael afirma que essa situação também tem acontecido no interior do Estado. Em Fortaleza foram realizadas prisões, no primeiro trimestre de 2022, por interceptação qualificada e, ao todo, recuperadas aproximadamente quatro toneladas do material.



A população pode colaborar, denunciando situações suspeitas, telefonando para 190.



