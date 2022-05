Dupla é presa após câmeras de videomonitoramento flagrarem furto de fios no bairro de Fátima; veja

Os homens estavam com 85 metros de fios em carrinho de reciclagem

Dois homens foram presos após câmeras de videomonitoramento flagrarem a ação de furto de 85 metros de fios no bairro de Fátima, em Fortaleza. As prisões aconteceram na madrugada desta quarta-feira,4, após uma viatura da Polícia Militar ser acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Quando chegaram no local, os policiais constataram que a dupla estava com 85 metros de fios em carrinho de reciclagem. Os suspeitos foram identificados como Ualisson Mota Barreto, 36, e Deyvid Miranda, 23, ambos com antecedentes criminais por furto.

Em março, um homem de 33 anos, proprietário de uma empresa de internet no bairro Mondubim, em Fortaleza, foi preso suspeito de receptação. Com ele, a Polícia Civil encontrou 3 mil metros de fio óptico roubado de outras empresas de internet. A prisão foi realizada na segunda-feira, 7, após investigação da Polícia Civil. No Ceará, apenas em 2022, a Polícia já recuperou quase quatro toneladas de fios furtados e 15 pessoas foram autuadas envolvidas nos crimes de receptação e furto.

