Fortaleza tem três trechos bloqueados para execução de obras; veja desvios

Três trechos de Fortaleza estão bloqueados a partir desta semena para execução de obras. Partes das avenidas Beira Mar e Dr. Theberge foram interditadas nessa quinta-feira, 5, enquanto parte da rua Costa Barros sofreu bloqueio nesta sexta-feira, 6. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) atuam nos locais para realizar controle de tráfego.

Obras na avenida Beira Mar

Na avenida Beira Mar, no bairro Meireles, o trecho bloqueado fica entre as ruas Paula Barros e José Napoleão. No local, estão sendo realizadas obras emergenciais da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), com estimativa de dez dias de duração para a finalização dos serviços, juntamente com a recuperação do pavimento. A área está devidamente sinalizada e o acesso dos moradores está assegurado.

Os pontos de bloqueio estão situados na av. Beira Mar x José Napoleão, av. Beira Mar x Paula Barros e av. Abolição x José Napoleão, onde o desvio deve ser realizado pela rua Frei Mansueto, de acordo com a AMC. Conforme informações da Cagece, as obras estão sendo executadas por conta de uma fuga na tubulação de esgoto da área.

Obras na avenida Dr. Theberge

Na avenida Dr. Theberge, o trecho entre as ruas Santa Elisa e Santa Inês está bloqueado para viabilizar obras do projeto Meu Bairro Empreendedor, no Pirambu. A intervenção deve durar cerca de 60 dias para realização de serviços de remoção do pavimento asfáltico da via. O local vai receber nova pavimentação em piso intertravado e calçadas padronizadas.

Condutores que trafegam no sentido sertão/praia devem dobrar à direita na rua Nossa Senhora das Graças, à esquerda na av. Pasteur, à esquerda na rua Santa Elisa, retornando para a av. Dr. Theberge. Para o fluxo que segue no mesmo trecho, a recomendação é entrar à esquerda na rua Santa Elisa, à direita na av. Pasteur, à direita na rua Nossa Senhora das Graças e à esquerda na av. Dr. Theberge.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), as linhas (102) Vila Sto. Ant/Nsa Sra Graças/1, (120) Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra I/1, (130) Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II/1 seguirão o desvio proposto pela AMC.

Obras na rua Costa Barros

Na rua Costa Barros, no Centro de Fortaleza, o trecho bloqueado fica entre as ruas Nogueira Acioli e Dom Joaquim. O local vai passar por obras para recuperação da laje de galeria de drenagem pluvial, com duração estimada até a próxima segunda-feira, 9, de acordo com a Secretaria Municipal de Gestão Regional (Seger).

Nos dias de intervenção, condutores devem convergir à direita na rua Nogueira Acioli, à esquerda na rua Tenente Benévolo, à esquerda na rua Rodrigues Júnior e à direita para retornar à Costa Barros. Sete linhas da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) também terão o itinerário modificado.



São elas: 031 - Av. Borges de Melo/Papicu I; 034 - Av. Paranjana I (Corujão); 038 - Parangaba/Papicu I; 042 – Antônio Bezerra/Fco Sá/Papicu I; 048 - Parangaba/Papicu I (Corujão); 086 - Bezerra de Menezes/Santos Dumont; e 833 - Cidade 2000/Centro.



