Trecho da av. Dr. Theberge é bloqueado por conta de obras no bairro Pirambu

O trecho da av. Dr. Theberge, compreendido entre as ruas Santa Elisa e Santa Inês, está bloqueado para viabilizar obras do projeto Meu Bairro Empreendedor, no Pirambu. O bloqueio foi instalado nesta quinta-feira, 5. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que dará suporte operacional à intervenção, os trabalhos no trecho devem durar cerca de 60 dias.

No local, serão realizados os serviços de remoção do pavimento asfáltico da via. O planejamento compreende a execução da nova pavimentação em piso intertravado e a construção de calçadas padronizadas.



A orientação para os condutores que trafegam na av. Dr. Theberge no sentido sertão/praia é dobrar à direita na rua Nossa Senhora das Graças, à esquerda na av. Pasteur, à esquerda na Rua Santa Elisa, retornando para a av. Dr. Theberge. Já para o fluxo que segue na av. Dr. Theberge no sentido praia/sertão, a recomendação é entrar à esquerda na rua Santa Elisa, à direita na av. Pasteur, à direita na rua Nossa Senhora das Graças e à esquerda na av. Dr. Theberge.



Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), as linhas (102) Vila Sto. Ant/Nsa Sra Graças/1, (120) Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra I/1, (130) Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II/1 seguirão o desvio proposto pela AMC.

Sobre a obra

As obras do projeto Meu Bairro Empreendedor, no Pirambu, tem prazo total de 12 meses e conta com investimento na ordem de R$ 5 milhões. O projeto prevê a requalificação das avenidas Monsenhor Hélio Campos e Doutor Theberge, e a construção do Centro de Referência do Empreendedor, que faz parte da Rua do Comércio.

Ao todo, mais de 18 mil metros quadrados de área irão passar por melhorias urbanísticas, como nova pavimentação, mobiliários urbanos, sistema de drenagem, bolsões para embarque e desembarque, calçadas padronizadas. O projeto também conta com ciclofaixa, paisagismo e passagem elevada para pedestres, proporcionando mais segurança e acessibilidade para quem frequenta o local.



