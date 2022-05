Restauro das caixas d'água do Benfica recebe contribuição da população

O "Projeto de Restauro das Caixas d'Água do Benfica", em Fortaleza, passou a receber, a partir desta quinta-feira, 5, a contribuição da população sobre as expectativas da requalificação, que está sendo conduzida pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Por meio do Ambiente Virtual de Memória do projeto, as pessoas podem opinar, por exemplo, sobre a visitação nos espaços projetados no local e quais outros podem agregar valor à região.

A ideia é que o espaço abrigue restaurante, café, auditório e salas de aulas, além de receber exposições em um museu, onde será contada a história do abastecimento de água na Capital e no Estado. O projeto de restauro das caixas será entregue e analisado pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), mas, antes de ser consolidado, a Cagece deve levar em consideração os resultados da pesquisa de opinião pública.

No portal do projeto, pesquisa chamada "Queremos Ouvir Você" está direcionada para saber a opinião da sociedade sobre a iniciativa. Dentre os questionamentos, estão perguntas sobre qual frequência a população passa pelas Caixas D'águas do Benfica; qual a opinião da importância do restauro e conservação do local para Fortaleza e quais atrativos podem agregar valor aos reservatórios. Além disso, no portal, a população pode verificar as fases do projeto de restauração e realizar um passeio virtual pelo local.

O projeto de restauro, divulgado em março deste ano, será tocado pelas arquitetas Beatriz Chaves e Marina Xavier, da Cagece. A ideia faz parte do projeto Fortaleza Cidade Criativa, da Unesco, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e com a Universidade Federal do Ceará (UFC). O início das obras de requalificação estão previstas para o primeiro semestre de 2023. A previsão de finalização é até o fim do ano que vem.

Na Prefeitura de Fortaleza, um grupo de trabalho, que tem a participação do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Inplanfor) e da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), realiza uma etapa de análise de mapas, plantas e documentação do terreno que será impactado pelo projeto de restauro. Atualmente, o projeto arquitetônico passa por um estudo de prospecção das caixas d'água.

De acordo com o arquiteto e urbanista Robledo Valente, responsável pela equipe de prospecção, o estudo vai dar suporte ao projeto de restauro. “Na prospeção, você vai saber quais são as cores que eram utilizadas, como era o reboco, quais os elementos construtivos da época e quais intervenções foram feitas na construção. Nós estamos dizendo o que o restauro deve fazer, quais são as cores que vão ser utilizadas e os materiais”, explica.

Ainda segundo o arquiteto, a orientação é que seja obedecido o estudo na obra de restauro, com o uso dos mesmos materiais utilizados na época da construção das caixas d'água. “Sempre a gente tem que aproveitar o máximo possível as estruturas originais. É como se a gente fizessem o estudo do DNA do prédio, a época em que ele foi construído”, informa o arquiteto.

As caixas d’águas começaram a ser construídas em 1911, na Praça Visconde de Pelotas, no Centro de Fortaleza, atualmente conhecida como Praça Clóvis Beviláqua. Na época, o então governador do Estado, Antônio Pinto Nogueira Acioly foi deposto. As obras do local foram suspensas até 1922, quando o gestor da época retomou as obras dos reservatórios.

No entanto, o local só foi inaugurado 14 anos depois. Os reservatórios, localizados ao lado da Faculdade de Direito da UFC, tinham o objetivo de auxiliar no abastecimento da Cidade. Em 2020, após anos sem utilização, os equipamentos foram tombados previamente pelo município de Fortaleza.

Projeto

O "Projeto de Restauro das Caixas d’Água do Benfica" está sendo conduzido pela Cagece há um ano e meio e conta com cinco fases. São a articulação entre as partes, elaboração de dossiê para Secultfor, licitação, obra e implementação de um programa para novos usos. A Cagece terá posse da área por 20 anos, estando responsável pelo restauro e requalificação do espaço.

O projeto prevê as seguintes reformas e implantações: ampliação da praça Visconde de Pelotas; restauração da antiga edícula; espaço de educação ambiental; arquitetura bioclimática; espaço para feiras e exposições; auditório; coworking; sala de administração; sala de aula; espaços para oficinas profissionalizantes; local para exposições; espaços multiuso; restaurante climatizado e café.



