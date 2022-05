Cemitérios estarão abertos para visitação no Dia das Mães em Fortaleza

Equipamentos funcionarão entre 7 e 18 horas no próximo domingo, 8

A Prefeitura de Fortaleza informou que todos os cinco cemitérios públicos da Cidade estarão abertos ao público para visitação no próximo domingo, 8, data de celebração do Dia das Mães. Os equipamentos funcionarão entre 7 e 18 horas do domingo. Cada equipamento terá uma programação destinada ao dia.

O Dia das Mães é a segunda data comemorativa anual com maior número de registros de visitas aos equipamentos públicos da cidade, conforme a Prefeitura, ficando atrás apenas do Dia de Finados. Todos os cemitérios estão recebendo ações de limpeza e manutenção.

Sobre o assunto Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 5, até domingo, 8

Dia das Mães em Fortaleza tem shows e programações especiais

Dia das Mães: veja promoções e lançamentos em restaurantes de Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira programação:

- Cemitério São José: localizado no bairro Parangaba, o equipamento funcionará das 7 às 16h30min. Ações de limpeza, manutenção na iluminação e poda das árvores foram realizadas nesta semana, conforme a gestão municipal. Na programação do local, não haverá missa, culto ou ato ecumênico no local.

- Cemitério Parque Bom Jardim: estará aberto ao público das 7 às 17 horas. Para os visitantes, haverá missa na capela nos horários de 8 e 10 horas. No espaço, foram realizados serviços de varrição, capinação e remoção de resíduos sólidos nas áreas próximas aos túmulos e nas vias de acesso ao cemitério.

- Cemitério Santo Antônio: no bairro Antônio Bezerra, o cemitério funcionará das 7 às 17 horas no próximo domingo. A gestão municipal também executou ações de limpeza e manutenção. Não haverá missas, cultos ou atos ecumênicos no local na data.

- Cemitério Municipal de Messejana: o equipamento estará aberto das 7 às 17 horas para visitação. Também foram realizadas ações de limpeza e manutenção. Não haverá missas, cultos ou atos ecumênicos no local na data.

- Cemitério São Vicente de Paula: localizado no bairro Mucuripe, o local estará aberto para visitação a partir das 8 horas e seguirá até às 18 horas. As missas acontecerão na Igreja Nossa Senhora da Saúde, que fica em frente ao cemitério, às 7 e 8h30min. O espaço recebeu ações de limpeza, com serviços de capinação e varrição ao longo da semana.

Serviço

Cemitério São Vicente de Paula (Cemitério do Mucuripe)

Onde: Av. Abolição, 3986 - Mucuripe

Horário de funcionamento: das 8 às 18 horas

Cemitério do Antônio Bezerra

Onde: Rua Professor José Leite Gondim, 525 - Antônio Bezerra

Horário de funcionamento: das 7 às 17 horas

Cemitério São José (Cemitério da Parangaba)

Onde: Rua Napoleão Quezado, 365 - Parangaba

Horário de funcionamento: das 7 às 16h30min

Cemitério Parque Bom Jardim

Onde: Estrada Jatobá, 2668 - Bom Jardim

Horário de funcionamento: das 7 às 17 horas

Cemitério de Messejana

Onde: Rua Padre Severiano, 290 - Messejana

Horário: das 7 às 17 horas



Tags