Trecho da av. Beira-Mar é bloqueado para obras de saneamento da Cagece

O trecho da av. Beira-Mar entre as ruas Paula Barros e José Napoleão foi interditado provisoriamente nesta quinta-feira, 5. O bloqueio foi instaurado para viabilizar obras emergenciais da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). O prazo para a finalização dos serviços, juntamente com a recuperação do pavimento, é de até 10 dias.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) atuam no local, efetuando o controle de tráfego. Os pontos de bloqueio estão situados na av. Beira-Mar x José Napoleão, av. Beira-Mar x Paula Barros e av. Abolição x José Napoleão

A área encontra-se devidamente sinalizada. De acordo com a AMC, o acesso dos moradores está assegurado. Condutores que desejarem se dirigir à avenida devem utilizar a Rua Frei Mansueto.

A Cagece informou que o serviço está sendo executado devido a uma fuga na tubulação de esgoto da área. Como se trata de um equipamento de grande diâmetro e profundidade, aumenta a complexidade dos trabalhos no local.

