Previsão do tempo no Ceará: Fortaleza e macrorregiões podem ter chuva no feriado

Chuva deve ser mais concentrada na faixa litorânea, em Ibiapaba e no Maciço de Baturité. Confira previsão do tempo no estado do Ceará

As condições de tempo e os resultados de modelos de previsão seguem favoráveis para chuva nas macrorregiões neste feriado da Semana Santa. Fortaleza e Região Metropolitana têm possibilidades de precipitações isoladas. É o que indica a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Entre as 7 horas dessa terça-feira, 12, até as 7 horas desta quarta, 13, 41 municípios cearenses tiveram precipitações. O maior registro foi em Cariús, no Cariri, com 90 mm. Também choveu em Independência, 88,4 mm. Apesar do sol em Fortaleza, chuvas podem ocorrer durante a madrugada e a manhã dos próximos dias.

Sobre o assunto Mais de 113 mil raios foram registrados no Ceará em 2022

Açudes recebem aportes consideráveis, mas situação ainda não é confortável, diz secretário

Com fortes chuvas e alagamentos, Barbalha declara calamidade pública e pedirá ajuda ao Governo Federal

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A expectativa da Fundação é de que o céu continue parcialmente nublado com poucas chances de chuva na Capital e na Região Metropolitana. No entanto, há previsão de chuvas isoladas para estas áreas, assim como para todo o Estado.

A tendência é que as precipitações sigam mais concentradas na faixa litorânea, em regiões de serra como a Ibiapaba e o Maciço de Baturité, além do Cariri e todo o Sul do Estado. Nas demais áreas, os registros de chuva everão ser mais isolados.

Tags