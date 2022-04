Operação Semana Santa: BR-116 terá trecho com sentido único e horas com proibição para veículos de carga 

O trecho da BR-116 entre Chorozinho e Pacajus terá sentido único do Interior para Capital no Domingo de Páscoa

A Operação Semana Santa 2022, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), começa no Ceará à meia-noite desta quinta-feira, 14, e vai até às 23h59 do domingo, 17, com o intuito de prevenir acidentes e coibir ações criminosas no trânsito durante o feriadão. Nos três dias de operação, haverá restrição para tráfego de veículos de cargas em horários específicos. No domingo de Páscoa, o trecho da BR-116 entre Chorozinho e Pacajus terá sentido único do Interior para a Capital.

A via entre Triângulo de Chorozinho, km 71, e Pacajus, km 54, terá sentido exclusivo no Interior para a capital durante quatro horas do domingo, 17, entre 14 e 18 horas. Motoristas e motociclistas que transitam sentido Interior devem evitar trafegar na região durante este horário. Se não for possível, devem se planejar para realizar desvios pelas rodovias estaduais CE-040 ou CE-060.

Veículos de carga:

A restrição de tráfego de veículos de carga no Ceará no feriado da Semana Santana acontece nas rodovias: BR-116, BR-122, BR-222, BR-304, BR-402, BR-226, BR-203, BR-020. Confira os horários:

14/04, quinta-feira: das 16 às 22 horas

15/04, sexta-feira: das 6 às 12 horas

17/04, domingo: das 12 às 22 horas

Nesses respectivos períodos, não é permitido circular nos trechos citados veículos com mais de 2,6 de largura, 4,4 metros (m) de altura, 19,8 m de comprimento ou 57 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC).

O motorista que descumprir a determinação será notificado pela PRF com infração de gravidade média e quatro pontos na Carteira de Habilitação. O condutor será obrigado a permanecer com o veículo estacionado até o fim da restrição.



