Em duas semanas, Fortaleza tem 71% da média de chuvas esperadas para abril

Fortaleza já registra 71,7% de todo o volume de chuvas esperado para abril. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital tem média de 355,2 milímetros (mm) de chuva no mês. Neste ano, a precipitação ocorrida nos primeiros 14 dias já chega a um acumulado médio de 254,7 mm.

Com isso, Fortaleza é o segundo município do Ceará com maior volume médio de chuvas até o momento em abril. Fica atrás apenas de Barroquinha, no Litoral Norte, que registrou média de 278,3 mm nessas duas semanas.



Ao mesmo tempo, quatro cidades do Estado já têm média de precipitações acima do esperado para este mês: Poranga, Ipaporanga, São Gonçalo do Amarante e Barroquinha. As informações são do Calendário de Chuvas da Funceme, atualizado às 9h44min desta quinta-feira, 14.

A Capital vinha em uma sequência de 40 dias consecutivos de chuva. Na segunda-feira, dois desabamentos foram registrados pela Defesa Civil municipal. Ruas alagadas e buracos nas vias têm sido reclamações constantes.

Fazendo um retrospecto dos últimos cinco anos, o volume supera os acumulados em todo o mês de abril de 2021 (quando choveu apenas 137,8 mm em Fortaleza) e de 2018 (que teve apenas 220,1 mm). Já os anos de 2019 e 2020 contaram com chuvas acima da média para o mês de abril na Capital; foram 508,6 mm e 523 mm, respectivamente.

Chuvas no Ceará

Entre as 7 horas dessa quarta-feira, 13, e as 7 horas desta quinta, 14, choveu em apenas 17 municípios cearenses, conforme balanço parcial da Funceme atualizado às 11h30min. As precipitações de maior volume foram registras em Ipu, sendo 42,2 mm nessas 24 horas. Os volumes registrados em outras cidades não passaram dos 17 mm.



Até o momento, o Estado registra em abril precipitações equivalentes a 49,4% do normal esperado para o mês. Segundo a Funceme, a média é de 188 mm. Nesses 14 dias, foi observada média de 92,9 mm.

Previsão do tempo

Para o feriadão de Semana Santa, a Funceme prevê céu com cobertura variada e chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

Quinta-feira (14/04)

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva na Ibiapaba e no Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada

Sexta-feira (15/04)

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões

Sábado (16/04)

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões.

