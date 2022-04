Fortaleza alcança 2ª maior média histórica de dias consecutivos com chuva

Fortaleza chegou, nesta segunda-feira, 11, aos 40 dias consecutivos de chuva. Os municípios de São Gonçalo do Amarante e Maracanaú também apresentaram precipitações no período, conforme balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

São Gonçalo, localizado na macrorregião do Litoral Norte, lidera o ranking do ano com 42 dias seguidos de chuvas. Maracanaú e Fortaleza, respectivamente, somam 41 e 40 dias.

No caso da Capital, apesar da grande quantidade de dias chuvosos, o período ainda é menor do que o registrado em 2003, quando a cidade chegou aos 51 consecutivos com acumulados seguidos, entre 23 de fevereiro e 14 de abril.

Abaixo dos 40 dias consecutivos de chuva, estão os municípios de Viçosa do Ceará e Maranguape, ambos com 37 dias, além de Granja, no Litoral Norte, com 36 dias consecutivos de precipitações, ainda de acordo com a Funceme.

Os municípios citados, que estão a norte do Estado, estão sendo beneficiados pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o sistema meteorológico indutor de precipitações nesta época do ano.

Março mais chuvoso desde 1973

Fortaleza atingiu, no fim do mês de março, o maior acumulado considerando a série histórica desde o ano de 1973. O volume total foi de 638,4 milímetros, superando os 617,4 mm de março de 1986. As chuvas da Capital representam ainda um dos maiores acumulados entre os 184 municípios cearenses.

O segundo fim de semana de abril marca o terceiro mês da quadra chuvosa no Ceará e deverá continuar a apresentar condições para chuvas em todas as macrorregiões. Os principais acumulados, entretanto, são esperados para a faixa litorânea e para a Ibiapaba.

Previsão para os próximos dias

Até as 10 horas desta segunda-feira, 11, foram registradas pela Funceme chuvas em 85 municípios cearenses. O maior acumulado está no município de Jardim (80mm). Para hoje, a tendência é de chuva em todas as macrorregiões cearenses, podendo variar de moderada a forte.



Para terça-feira, 12, a tendência é de chuvas, principalmente na Jaguaribana, no Litoral de Fortaleza, no maciço de Baturité e no litoral do Pecém. Na quarta-feira, 13, a previsão é de chuva em todas as macrorregiões, conforme a Funceme.

