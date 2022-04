Famílias abrigadas em escola serão inseridas em programas de aluguel social e abrigo solidário

Cerca de 150 famílias na comunidade Alto da Paz, no Vicente Pinzón, estão nas escolas Professora Consuelo Amora e Eleazar de Carvalho deverão

Parte das famílias da comunidade Alto da Paz, no bairro Vicente Pinzón, abrigadas nas escolas Professora Consuelo Amora e Eleazar de Carvalho deverão deve receber auxílio de R$ 420 por mês. Elas aguardam encaminhamento por parte da Prefeitura de Fortaleza para serem inseridas nos programas "Aluguel Social" ou "Abrigo Solidário". A ação ocorre com “caráter preventivo'' devido ao risco de deslizamentos por causa das chuvas.



O Aluguel Social oferece o valor de R$ 420 mensais para cada família, enquanto o "Abrigo Solidário" consiste no abrigamento em casas de familiares. Um cadastro, que está sendo executado pela Prefeitura, apura as condições sociais e econômicas de cada família. Nos dois programas, será entregue uma cesta básica por mês.





“Até ontem, nosso cadastro inicial estava em 97 famílias. Tínhamos uma ideia de que seriam 150 famílias, mas quando começamos, foram 97 cadastradas de fato. Mas entendemos que vamos ficar entre 97 a 150”, disse Rennys Frota, secretário da Regional 2.

Alocação nas escolas

De acordo com Rennys Frota, a alocação dos moradores nas escolas ocorreu para atender um pedido da própria comunidade, o órgão já tinha em mãos documentos que alertavam para o risco do local sofrer com deslizamentos.



“O local onde essas famílias estavam era uma região com bastante instabilidade, inclusive com relatórios comprovados da nossa Defesa Civil. Então iniciamos uma ação para retirar essa população, como uma maneira de garantir a segurança deles. Queremos primeiro pensar na proteção dessas famílias”, explicou.

