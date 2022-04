Tempo em Fortaleza: previsão para o clima amanhã, sexta (08/04)

O tempo no Ceará para amanhã, sexta, 8 de abril (08/04), promete ser de clima com céu nublado com chuva em todas as macrorregiões, com maiores acumulados no centro-norte do Estado e intensidade entre moderada e forte, segundo informou hoje, 7, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). E em Fortaleza? Confira abaixo tudo sobre a previsão do tempo na cidade:

Probabilidade de chuva na capital cearense por períodos do dia

Manhã - 90%

Tarde - 5%

Noite - 60%

Tempo em Fortaleza amanhã (08/04): nascer e pôr do Sol

O sol nasce na capital cearense às 5h34min e se põe 17h37min (horário de Brasília).

Sobre o assunto Estrada que dá acesso a Canoa é interditada após pista ceder e formar cratera; 2 carros caíram no local

Chuvas em Fortaleza: saiba como pedir ajuda em caso de alagamento na rua

Fortaleza registra 33 dias seguidos de chuvas entre março e abril

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Previsão do tempo: temperatura na capital cearense amanhã, 8

Segundo a Funceme, a temperatura deve variar em Fortaleza entre 31 e 23 graus.

Mais sobre a previsão do tempo em Fortaleza para esta sexta, 8



Índice UV: 12

Vento: NE - 13km/h

Umidade do ar: entre 74% e 80%

Tempo: mais de 113 mil raios foram registrados no Ceará em 2022

No Ceará, 113.163 raios foram registrados em 2022. Os dados foram contabilizados até essa quarta-feira, 6, pela Enel Distribuição Ceará, por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta. Entre os municípios mais atingidos, estão Granja, com 5.737 descargas elétricas registradas, Morada Nova (3.733), Santa Quitéria (3.383), Crateús (2.996) e Russas (2.030).

Os dados deste ano apontam para uma alta de aproximadamente 16% em comparação a 2021, quando foram contabilizadas 97.795 descargas elétricas no Ceará. Ainda conforme a Enel, apenas no mês de março o Estado acumulou o total de 52.448 raios. O valor é 61% maior em comparação aos registros de março de 2021. Comparado a fevereiro deste ano, o crescimento é de 208%.

Mais 10 açudes sangram no Ceará em menos de três semanas

Mais 10 açudes sangraram no Ceará em menos de três semanas. Segundo o boletim do Portal Hidrológico, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 10 horas desta quinta-feira, 7, Acaraú, Baixo Jaguaribe e Alto Jaguaribe são os reservatórios com maior volume acumulado, respectivamente. Ao todo, o Estado tem 27 açudes sangrando, e outros 29 estão com volume acima de 90%.

Tags