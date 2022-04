Chuvas em Fortaleza: saiba como pedir ajuda em caso de alagamento na rua

As fortes chuvas têm ocasionado vários alagamentos e inundações na Capital. É o caso do bairro Aerolândia, nas proximidades da rua Tenente Jaime Andrade

As fortes chuvas têm ocasionado alagamentos em algumas ruas de Fortaleza e causado transtorno à população residente dessas localidades. Nesta segunda-feira, 4, a rua Tenente Jaime Andrade, no bairro Aerolândia, amanheceu coberta de água após fortes precipitações registradas entre a noite desse domingo, 3, e a manhã de hoje. A Defesa Civil de Fortaleza orienta à população para os casos de alagamento nas ruas.

De acordo com o órgão, a população deve acionar a Defesa Civil, por meio do número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), em caso de qualquer risco. A pasta informa que os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender às demandas da população.

Entre às 7 horas desse domingo, 3, e às 7 horas desta segunda, Fortaleza registrou cerca de 64 milímetros de chuvas. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital registra precipitações de baixa e alta intensidade consecutivamente desde 3 de março.

Alagamento na Aerolândia

A cuidadora de idosos Aíla Maria, moradora do bairro Aerolândia, diz que sofre na pele com o impacto do acúmulo de água perto de casa. Conforme relatos da mulher, a filha dela chegou a cair num trecho da região alagada e ficou com sequelas por conta do acidente.



“É sempre assim todos os anos. Passam dois dias sem chover, mas a água continua lá. Até entrando dentro das casas das pessoas, às vezes com a água acumulada aparecem bichos, tem até cobra. É muito inseto que vem por dentro do esgoto e entra para dentro das casas”, disse Aíla, que trabalha como cuidadora de idosos.

O empresário Wilson Barros, outro morador do bairro, fala que o problema é recorrente. A casa dele fica na rua Tenente Jaime Andrade. "É o seguinte, eu moro aqui faz 15 anos, e nessa rua sempre aconteceu isso, teve tempos que quando choveu, perdi móveis e outras pessoas geladeira, por exemplo. Sem falar nas doenças que pegamos. Atrapalha não só para andar no bairro, mas para viver. Este ano tem sido todo assim”, disse.

O POVO entrou em contato com a Defesa Civil sobre o alagamento da rua Tenente Jaime Andrade, no bairro Aerolândia, para saber mais detalhes da ocorrência e se houve danos materiais da população. Conforme o órgão, "as equipes estão na rua, atendendo, e os relatórios ainda serão feitos".

Em 2022, de janeiro a março, 36 ocorrências de alagamento foram registradas em Fortaleza. O balanço da Defesa Civil informa que março foi o mês com maior número de ocorrências, 24 ao todo. Em fevereiro, a Capital teve apenas um registro e em janeiro, foram 11. A pasta alerta à população com algumas dicas para o período de chuvas.

Confira as dicas:

Nunca se abrigue debaixo de árvores, postes, coberturas metálicas, fiação e torres de transmissão;

Evite trafegar em áreas de inundação ou em ruas sujeitas a alagamentos;

Em casos de incidência de raios e/ou chuvas intensas, desligue todos os equipamentos da tomada;

Evite locais abertos como campos de futebol;

Não fique dentro da água;

Evite frequentar rios e cachoeiras, em condições de chuvas intensas, pode haver a ocorrência de cabeças d’água;

Não utilize alimentos e água atingidos pela inundação ou pelo alagamento;

Não jogue lixo ou entulho em lotes baldios, bueiros, quintais, nos córregos e na rua, evite alagamentos.

O POVO entrou em contato por e-mail com a Prefeitura de Fortaleza, às 14h16min. Depois, enviou novo e-mail às 15h35min para a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP),questionando quais as orientações à população que mora em regiões de risco de alagamento, além de solicitar detalhes do caso do bairro Aerolândia. Tão logo a demanda seja respondida, a matéria será atualizada.

Com informações do repórter Gabriel Borges

