Mais de 113 mil raios foram registrados no Ceará em 2022

Morada Nova, Santa Quitéria, Crateús e Russas são os municípios com mais registros de descargas elétricas no Estado

No Ceará, 113.163 raios foram registrados em 2022. Os dados foram contabilizados até essa quarta-feira, 6, pela Enel Distribuição Ceará, por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta. Entre os municípios mais atingidos, estão Granja, com 5.737 descargas elétricas registradas, Morada Nova (3.733), Santa Quitéria (3.383), Crateús (2.996) e Russas (2.030).

Os dados deste ano apontam para uma alta de aproximadamente 16% em comparação a 2021, quando foram contabilizadas 97.795 descargas elétricas no Ceará. Ainda conforme a Enel, apenas no mês de março o Estado acumulou o total de 52.448 raios. O valor é 61% maior em comparação aos registros de março de 2021. Comparado a fevereiro deste ano, o crescimento é de 208%.

Em 2021, os municípios de Granja e Santa Quitéria se mantiveram no ranking e foram as cidades com maior incidência de raios, sendo Granja o primeiro lugar, com 7.461 raios, e Santa Quitéria, o segundo, com 3.327 descargas. O mês de março de 2021 foi o mês com o maior número de incidências, com o registro de 32.463 descargas atmosféricas.

A Enel Ceará alerta à população para os cuidados com tempestades dentro e fora de casa, principalmente neste período de quadra chuvosa no Estado.

Cuidados dentro de casa durante tempestade

Evitar o uso do celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada;

Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

Evitar consertos de instalações elétricas;

Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante tempestade

Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

