Buraco no asfalto: seis ruas de Fortaleza recebem recapeamento

Nessa quarta-feira, 6, começou uma força-tarefa para serviços de reparo na pavimentação de ruas e avenidas em pontos movimentados de Fortaleza. Segundo a Prefeitura, a operação já realizou a recuperação das avenidas Murilo Borges, no Luciano Cavalcante; Visconde do Rio Branco, no Joaquim Távora; José Arthur Carvalho, no Curió, e rua Dr. Joaquim Bento, também no Curió. Nos próximos dias serão realizados reparos na avenida Plácido Castelo, no Jardim das Oliveiras.

A operação está sendo realizada pela Gestão Municipal, por meio da Secretaria de Gestão Regional (Seger). De acordo com a Prefeitura, o objetivo é minimizar os efeitos das chuvas.

As ações ocorrem principalmente em vias com maior tráfego de transporte público, pedestres, ciclistas e veículos em geral.

Buraco em cruzamento no bairro Messejana dificulta o tráfego de veículos de passeio (Foto: Mônica Damasceno/Rádio O POVO CBN)



A Gestão Municipal informou que as intervenções pontuais de reparo irão ocorrer até o final da quadra chuvosa de 2022, quando a incidência de chuvas diminui e será possível a intensificação dos serviços de recuperação asfáltica na cidade.

Operações para atenuar os impactos da quadra chuvosa têm acontecido desde 29 de março em Fortaleza, quando foi definida a ampliação das equipes de limpeza de canais, lagoas e bocas de lobo, além da intensificação dos trabalhos de podas de árvores.

De acordo com a Seger, a população pode solicitar algum desses serviços através da Central 156, o número é um canal de comunicação entre o cidadão e a Prefeitura de Fortaleza, permitindo à comunidade registrar solicitações, denúncias, sugestões, elogios e reclamações. A Secretária ainda diz que cada regional faz um trabalho de fiscalização para diagnosticar possíveis problemas nas ruas e avenidas da cidade.



