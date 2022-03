Grupo de criminosos tenta tomar área no Pirambu e PM impede; vídeo flagra tiroteio

Vídeos mostram intenso tiroteio no bairro Pirambu, em Fortaleza, nesse sábado, 26, nas proximidades da "Pracinha do Abel", como é conhecido espaço da área. Criminosos que não moravam mais na comunidade voltaram para tentar invadir o lugar. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e foram registradas prisões e apreensões de armas.

Os criminosos invadiram a comunidade em automóveis e cercaram a área. Armados, atiravam contra os moradores, segundo informações das forças de segurança e vídeos. As Polícias Militar e Civil foram acionadas. Profissionais do 7º Distrito Policial (DP) e do 33º DP realizaram incursões no local. Comando Tático Motorizado (Cotam), Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) participaram da operação.

Seis pessoas foram detidas. Armamento de grosso calibre, como fuzil, estão entre as armas apreendidas. Rádios de comunicação também foram localizados. Um dos suspeitos de envolvimento no tiroteio foi baleado e socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), Centro. O caso foi encaminhado ao 34º Distrito Policial.

O Pirambu teve um racha da facção que atua na comunidade, assim como bairros da Sapiranga e a área do Lagamar, em que foram registrados chacinas. Essas situações têm causado mortes e tiroteios.

