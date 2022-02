Famílias são expulsas de casa após racha de facção no Jangurussu

Neste sábado, 19, houve uma lesão a bala com uma vítima do sexo feminino e um homicídio de um jovem

Aproximadamente 20 famílias foram expulsas das suas respectivas residências no Conjunto Maria Tomásia, no Jangurussu, após um racha na facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). Neste sábado, 19, houve uma lesão a bala com uma vítima do sexo feminino e um homicídio de um jovem.

O policiamento permanecia no Jangurussu durante todo o sábado, devido o clima de instabilidade e medo na área. O racha da facção GDE tem gerado mortes e ameaças. Na última semana, aproximadamente nova pessoas foram mortas no Conjunto Maria Tomásia.

Neste sábado, 19, um rapaz estava na calçada de casa, no Maria Tomásia, quando criminosos chegaram e perguntaram de qual facção ele era. A vítima nem chegou a responder, logo foi surpreendida pelos tiros e morta na frente de toda a família.

Já a mulher que foi vítima de lesão a bala teria sobrevivido. Não há informações sobre o estado de saúde. A Polícia Militar, por meio do Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), Comando Tático Motorizado (Cotam), e o Policiamento Ostensivo Geral (POG) faziam o patrulhamento na área.

Na quarta-feira, 16, foi morto um homem considerado chefe de organização criminosa, que atuava no Conjunto Maria Tomásia.

Nessa sexta-feira, 18, três suspeitos de tráfico de drogas foram presos no Jangurussu. Também no Conjunto Maria Tomásia. Além das prisões, os policiais do Raio apreenderam munições, drogas, aparelhos celulares e uma pistola calibre 380 foi apreendida.

Foram presos Matheus Ítalo da Silva Lacerda, 20, com passagens por roubo, associação criminosa e corrupção de menor; Ildillê Ítalo Silva Leite, 20, com passagem por crime de trânsito, e Thiago Felix Sousa 18.

Neste sábado, 19, uma arma Colt calibre .40 foi apreendida no Jangurussu. Esse armamento custa aproximadamente R$ 30 mil e estava de posse de criminosos. A Polícia Militar, responsável pela apreensão, encaminhava o material ao 30º Distrito Policial, no São Cristóvão, que é a delegacia responsável pela área. A ocorrência ainda estava em andamento.

O POVO solicitou informações sobre os casos à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

Lagamar

Na sexta-feira, 18, quatro pessoas foram executadas no Lagamar, Alto da Balança, no fim da tarde. Todos foram mortos a tiros. Levantamentos policiais apontam que as mortes tem relação com o racha da GDE.

Dois dos corpos encontrados estavam em um beco, na rua Souza Pinto. O terceiro corpo foi achado na rua José Buson e o quarto cadáver na rua Capitão Aragão, no outro lado do canal. Os corpos foram periciados e encaminhados a sede da Perícia Forense. Parentes e amigos das vítimas lotaram o Lagamar entre choro e desespero. O policiamento era intenso.

Neste sábado, 19, no dia seguinte da chacina, um corpo foi encontrado no canal. Informações iniciais de que um homem teria sofrido um mal súbito e caiu no canal. No entanto, O POVO apurou que teriam encontrado uma quantia em dinheiro não informada nos bolsos da vítima. E que o dinheiro estava trocado.



