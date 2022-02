Operação cumpre mandados contra núcleo de facção criminosa que atua no Jangurussu

A sexta fase da operação Gênesis cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão contra o núcleo de facção criminosa que atua no bairro Jangurussu, em Fortaleza, nesta quarta-feira, 23. Operação é do Ministério Público do Ceará (MPCE) através do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).



O objetivo da ação é o cumprimento de sete mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão. Todos expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas e cumpridos com apoio da Coordenadoria de Planejamento Operacional (COPOL), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), e da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (SAP).

Nesta fase, o Gaeco descobriu um núcleo que integra uma facção criminosa, com atuação preponderante na região do bairro Jangurussu. O grupo é suspeito de envolvimento em tráfico de drogas ilícitas, comercialização ilegal de arma de fogo, roubo de veículos, além da prática de homicídios. Os alvos foram denunciados à Justiça pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

