Oficial da PM inaugura sala em homenagem a soldado vítima de latrocínio em Caucaia

O tenente-coronel Hideraldo Belline, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Caucaia, inaugurou uma sala de recepção em memória do policial militar soldado Cardone Rodrigues Júnior, que pertencia ao batalhão da Caucaia. O militar foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte).



Família do soldado Cardone acolhida no quartel do 12º BPM (Foto: via WhatsApp O POVO )



O oficial da Polícia Militar acolheu a mãe e a filha de Cardone. As duas participaram da homenagem e agradeceram ao tenente-coronel pelo apoio que ele deu a família desde que o soldado foi morto. A mãe do soldado ainda agradeceu a todos que apoiaram a família e ressaltou todo apreço que os militares do 12º BPM tiveram com ela. "Vocês agora são minha família", relatou.

Todo o momento foi aplaudido, muitos choravam. A fotografia de Cardone permanece na entrada, na sala de recepção. O policial foi morto no bairro Quintino Cunha. Ele e a namorada foram baleados dentro de um veículo. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos.

