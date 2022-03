Governo do Ceará entrega nova Delegacia Metropolitana de Horizonte

Novo prédio foi entregue nessa sexta-feira, 4. A delegacia da Polícia Civil do Estado (PC-CE) terá atendimento ampliado aos finais de semana para as populações de Horizonte, Itaitinga, Chorozinho e Pacajus, municípios da Região Metropolitana de Fortaleza

O Governo do Ceará entregou, nessa sexta-feira, 4, à Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o novo prédio da Delegacia Metropolitana de Horizonte. Com investimento de pouco mais de R$ 2 milhões, a sede funcionará 24 horas e terá atendimentos ampliados aos finais de semana para as populações de Horizonte, Itaitinga, Chorozinho e Pacajus, municípios da Região Metropolitana de Fortaleza.

Sobre o assunto Açude do Rosário é o segundo a sangrar no Ceará em 2022

Direito de recomeçar: Ceará lança ações para jovens ligados aos Centros Socioeducativos

Estado terá nova adutora para melhorar segurança hídrica no Sertão Central

A nova delegacia terá 26 servidores, tendo quadro composto por três delegados, nove escrivães, 12 inspetores e dois auxiliares administrativos. Localizada na avenida Francisco Eudes Ximenes, o prédio conta com recepção, salas de espera, sala dos delegados titular e adjunto, alojamentos, além de outros compartimentos internos e externos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A solenidade da entrega da delegacia contou com as presenças do governador Camilo Santana (PT), do secretário-executivo da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Samuel Elânio, e do delegado geral da Polícia Civil, Sérgio Pereira.

"Continuamos com investimentos para a Segurança Pública, como venho realizando ao longo dos últimos anos: com a implementação das bases do Raio, a entrega das novas delegacias, assim como os novos fardamentos. Essa nova delegacia é a representação desses investimentos. Uma delegacia 24h para atender a população desse município", afirmou o governador Camilo Santana.

Tags