Perseguição e tiroteio em igreja de Santana do Acaraú termina com cinco detidos

Uma perseguição e um tiroteio no entorno da igreja católica de Santana do Acaraú, nessa quinta-feira, 3, terminou com cinco pessoas capturadas e três armas de fogo apreendidas. Ação foi dos policiais militares do 3º Batalhão Policial Militar e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). A informação das prisões é da assessoria de comunicação da PMCE.

Policiais receberam uma denúncia de que indivíduos armados se deslocavam para o bairro Ilha Amarela. Nesta ocasião, as viaturas foram ao local para interceptá-los.



Perseguição, tiroteio, apreensão e três capturados em Santana do Acaraú (Foto: via WhatsApp O POVO )



A perseguição foi realiza pelos militares da Força Tática Rural e do CPRaio. Três homens e duas mulheres foram detidos e encaminhados à Delegacia de Santana do Acaraú. Três revólveres calibre 38 foram apreendidos.

Policial apreende arma com indivíduo em Santana do Acaraú (Foto: via WhatsApp O POVO )



Moradores filmaram a perseguição e os tiros no entorno e o policiamento dentro da igreja. Aeronave da Coordenadoria Integra de Operações Áereas (Ciopaer) também sobrevoou o local.

