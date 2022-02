Morte de PM da reserva em Fortaleza teria sido encomendada por chefe de facção por R$ 80 mil

Chefe do Comando Vermelho do Parque São Vicente teria oferecido o dinheiro para a execução do militar da reserva de 61 anos de idade. A vítima sobreviveu a ação criminosa

O atentado contra um sargento da reserva remunerada da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no sábado, 26, na rua Emílio de Menezes, bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, teria sido ordenado pelo chefe do Comando Vermelho (CV) do bairro Parque São Vicente e custaria R$ 80 mil. A vítima, de 61 anos de idade, levou seis tiros, foi internada em uma unidade de saúde e sobreviveu a ação criminosa.

Márcio de Jesus e Jorge Alberto Pantaleão Vieira foram presos em flagrante por tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) contra o policial. O nome do agente de segurança é preservado por questões de segurança.

De acordo com os autos obtidos pelo O POVO, os dois investigados foram até a residência do militar com o objetivo de matá-lo e receberiam R$ 80 mil para realização do crime. O motorista na ação criminosa, que é o Jorge Alberto, receberia R$ 1 mil. Já o Marcio de Jesus é apontado como mandante e o chefe do Comando Vermelho (CV) no Parque São Vicente, em Fortaleza. O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) mostrou-se favorável a homologação do auto de prisão em flagrante e a conversão da prisão em preventiva.

Os dois foram presos e autuado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará. Outros envolvidos foram identificados. Os vídeos de monitoramento de segurança ajudaram na identificação dos criminosos.

Vídeo mostra ação criminosa contra PM da reserva

Câmeras de segurança flagraram o momento que criminosos chegam em um automóvel e surpreendem o militar da reserva, que estava sentado na calçada de um estabelecimento comercial na rua Emílio de Menezes. Nas circunstâncias, o sargento tenta reagir, mas é derrubado e agredido pelos criminosos, que realizam vários disparos e o deixam caído ao solo. A vítima foi socorrida e sobreviveu. No domingo. 27, dois suspeitos foram presos em flagrante, sendo um deles apontado como motorista do carro e outro como o mandante do crime, o último seria chefe de organização criminosa.

Ações contra agentes de segurança

Antônio Cadorne Rodrigues Júnior foi morto a tiros no bairro Quintino Cunha, na madrugada do dia 21 de janeiro. A companheira dele foi baleada durante a ação. O crime aconteceu no bairro Quintino Cunha. Um outro policial militar foi presos suspeito de participação no latrocínio (roubo seguido de morte).

Edson Silva Macedo, de 41 anos, era escrivão da Polícia Civil do Ceará e foi morto em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) ao visitar o próprio imóvel, no bairro Padre Júlio Maria. Ele verificada a informação de que sua casa estava sendo utilizada indevidamente por criminosos da região. O policial civil foi surpreendido pelos indivíduos e morto a tiros. (Colaborou: Lucas Barbosa)

