Homem reage à abordagem policial, tenta sacar arma do PM e é baleado na perna

Gabriel Sales Cardoso, de 33 anos, foi baleado na perna depois de reagir a uma abordagem policial. Ele entrou em luta corporal com um dos policiais militares da composição e tentou sacar a arma dele. A ocorrência foi registrada na última segunda-feira, 14, às 23h55min, na rua do Mirante, Vicente Pinzon, em Fortaleza.

Segundo o relatório da ocorrência obtido pelo O POVO, os militares estavam no patrulhamento e foram abordar um carro Gol de cor vermelha. Foi dada a voz de parada e, dentro do carro, a Polícia encontrou pistolas, carregadores e munição

Os três ocupantes do carro receberam voz de prisão e um deles, o Gabriel, resistiu à prisão, entrou em luta com um cabo da Polícia Militar e tentou sacar a arma do mesmo. Neste momento, o PM efetuou um tiro contra a perna de Gabriel. O cabo da Polícia também ficou ferido com escoriações no joelho. As informações são do relatório da ocorrência.

Os dois foram socorridos ao hospital e o caso foi levado ao 2º Distrito Policial (DP) para realização dos procedimentos necessários. Gabriel e o policial foram ao hospital, mas os outros dois suspeitos, Paulo Juan Santiago da Silva, de 19 anos, e Livia Maria Ferreira da Silva, 28 anos, foram encaminhados à unidade da Polícia Civil.

Foram apreendidas duas pistolas calibre 380, oito carregadores de vários calibres, 95 munições aparentemente intactas e o automóvel. Os detidos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e resistência.