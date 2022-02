Carnaval 2022: Praia de Iracema tem fluxo tranquilo na manhã deste domingo

Mesmo com chuva no início da manhã, fortalezenses decidiram aproveitar o fim de semana na praia. Frequentadores afirmam que o movimento está normal comparado a semanas anteriores

Mesmo com chuva no início da manhã, os fortalezenses decidiram aproveitar este domingo, 27, na praia. O movimento tranquilo na faixa de areia da Praia de Iracema é acompanhado por um fluxo constante de ciclistas na avenida Beira Mar e de turistas passeando pelo espigão da avenida João Cordeiro, apesar das condições precárias de conservação do local.

Segundo a vendedora ambulante Ana Verônica o movimento está normal em comparação com outros domingos. "De manhã costuma ser mais tranquilo e depois vai aumentando. Hoje, como choveu logo cedo, ainda está fraco, mas já está chegando o pessoal", relata. Ela conta que está há cinco meses vendendo água de coco na entrada do espigão e espera que o movimento aumente durante a tarde. "Mas não está tendo nenhuma movimentação por conta de Carnaval", conclui.



Isabella Pereira resolveu ir surfar com um grupo de amigos. "Moro por aqui e sempre estou na Praia de Iracema. Estou de férias da universidade e a galera da minha turma resolveu vir aproveitar as ondas. O pessoal ainda está lá dentro surfando, eu que sai agora", conta a estudante de Oceanografia.

A família da assistente administrativa Jéssica Pereira também decidiu ter um momento de lazer neste domingo. "É a primeira vez que estamos vindo com as crianças para cá. Viemos para tirá-las um pouco de casa; se a gente está estressado, imagina elas", afirma acompanhada do marido e do casal de filhos e se referindo ao momento ainda de restrições devido à Covid-19. "Chegamos era 7h30min, 8 horas, estava chovendo ainda. Estava maravilhoso. E vamos ficar aqui aproveitando durante a manhã", completa.

Balneabilidade

Neste fim de semana, 18 trechos das praias da Capital estão próprios para banho. O boletim semanal da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) indica que o Litoral Oeste de Fortaleza é o com menos pontos apresentando boas condições aos banhistas, são apenas quatro trechos próprios.

Entre as praias do Centro, a Semace recomenda evitar o trecho entre o espigão da avenida Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão. Também está imprópria a faixa entre o Monumento do Jangadeiro até foz do Riacho Maceió. Ao todo seis pontos estão próprios para banho na região.



Já no Litoral Leste tem oito trechos adequados para os banhistas, na faixa que vai do Posto de Bombeiros 03 até o Posto 08, entre os Postos 01 e 02, do Farol até a rua Ismael Pordeus e entre a foz do Rio Cocó e a rua Sabiaguaba.

Previsão do tempo

A previsão do tempo para o Ceará indica chance de chuva nas macrorregiões do norte do Estado nesse fim de semana, com destaque para a faixa litorânea e a Ibiapaba. As chuvas previstas tendem a ser fracas e moderadas, passageiras e em pontos isolados

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as chuvas previstas acontecem em virtudes de áreas de instabilidades, de efeitos locais (como temperatura, disponibilidade de umidade e relevo) e das brisas marítima e terrestre.

Para este domingo, a previsão indica céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva isolada em todas as macrorregiões. O cenário se repete na segunda-feira, 28. Já na terça-feira, 1º de março, a tendência é de alta possibilidade de chuva isolada em todas as regiões.

