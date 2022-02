Fortaleza amanhece com tempo nublado; Funceme registra chuva em 26 municípios

Ao longo da madrugada deste domingo, 27, Fortaleza teve registro de chuva e amanheceu sob tempo nublado. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), na Capital cearense, no posto de Messejana, o índice foi de 1 mm. O órgão também registrou chuvas em outros 25 municípios do Estado entre as 7 horas desse sábado, 26, e as 7 horas de hoje, sendo o maior na cidade de Cedro, posto Ematerce, com 21 milímetros.

No litoral de Fortaleza, foram registradas precipitações também em duas cidades além da Capital, sendo elas Itaitinga (9 mm) e Maranguape (3 mm). Para Fortaleza, a Funceme prevê, neste domingo, 27, céu parcialmente nublado com chuva isolada durante o período da manhã. À tarde e à noite, a expectativa é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens.

Ainda segundo a fundação, a temperatura máxima será de 32º C e a mínima de 24º C neste domingo, 27. No Ceará, a instituição aponta para chuva nas macrorregiões do norte do estado até este domingo, 27, com destaque para a faixa litorânea e a Ibiapaba. As chuvas previstas tendem a ser com intensidade fraca ocasionalmente moderada e ocorrer em pontos isolados, assim como devem ser de caráter passageiro.

De forma geral, a previsão do tempo para este domingo no Ceará é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com a possibilidade de chuvas isoladas. Na segunda-feira, 28, a estimativa de domingo se repete. Entretanto, na terça-feira, 1º, o órgão prevê céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada em todas as regiões.

Chuvas no Ceará



De acordo com balanço parcial da Funceme, houve registro de chuva em pelo menos 26 municípios cearenses* até às 10h10min deste domingo, 27. Confira o ranking com os 10 maiores índices de chuva por posto durante o período:

Cedro (Posto: Ematerce) : 21mm

Catarina (Posto: Figueiredo) : 20mm

Catarina (Posto: Catarina) : 18mm

Aurora (Posto: Sitio Tipi) : 17.2mm

Arneiroz (Posto: Arneiroz) : 17.2mm

Tauá (Posto: Fazenda Corisco) : 17mm

Paracuru (Posto: Jardim do Meio) : 16mm

Pereiro (Posto: Açude Madeiro) : 11mm

Palmácia (Posto: Palmácia) : 10.2mm

Itaitinga (Posto: Itaitinga) : 9mm

*Dados atualizados até às 10h18min de domingo, 27/2

