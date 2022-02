Carnaval: praias do litoral leste têm baixa movimentação neste sábado, 26

As vias de acesso ao litoral leste do Ceará apresentaram pouca movimentação na manhã deste sábado, 26 de fevereiro. Ainda assim, mesmo sem festas públicas neste Carnaval, devido ao decretos estabelecidos pelo Governo do Estado e pelas prefeituras municipais, a expectativa é de que foliões viajem para as cidades da região neste fim de semana.

Movimentação em Aracati

Equipe do O POVO está acompanhando a movimentação para chegar nos municípios litorâneos. Em Aracati, o fluxo de pessoas está abaixo do “normal” para este período do ano na cidade, até antes da pandemia de Covid-19. Além do trânsito tranquilo, verifica-se que não há barreiras sanitárias na entrada de Aracati.

Os comerciantes locais são enfáticos em dizer que não haverá festas. E afirmam que a Prefeitura será bastante rigorosa em relação a festas que descumpram o decreto estadual. “Quero vender muito, mas o negócio tá brabo. Acredito que não vai ser aquela venda grande, mas estamos na expectativa de melhora nos próximos dias”, disse Dedé dos Peixes, há mais de 40 anos no Mercado da Carne de Aracati, sobre a expectativa da venda de peixe na Semana Santa.

Na cidade também estão inteiramente proibidos os famosos paredões. Dessa forma, para não passar o Carnaval em branco, muitos foliões estão indo rumo a praias do Rio Grande do Norte.

Veja fotos de Aracati:

