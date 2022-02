Carnaval 2022: fluxo maior em Aracati se concentra na praia de Canoa Quebrada

O município de Aracati, localizado a 147,3 km de Fortaleza, tem registrado movimentação tranquila nesta noite de sábado, 26. Sem grandes festas, a cidade iniciou o período de Carnaval em silêncio, diferentemente dos anos anteriores, na qual se encontrava lotada de foliões que celebravam o feriado.

Porém, apesar de fluxo reduzido, as ruas de Canoa Quebrada reúnem várias pessoas que comemoram ao som das apresentações musicais dos restaurantes.

Como uma solução encontrada por aqueles que querem aproveitar, estão as festas privadas. Entre eles, está o servidor público Marcos Alfredo e sua família. Comemorando dentro de sua residência, com os familiares e amigos, ele comenta a vontade de festejar o período carnavalesco, mas compreende a importância dos cuidados para evitar a contaminação de Covid-19.

Família de Marcos Alfredo (Foto: Aurélio Alves)



Em entrevista ao O POVO, Marcos Alfredo conta sobre as expectativas para a festa. "A vontade de festejar o Carnaval esse ano é maior do que a do ano passado, pois já estávamos conformados que não iria ter nada. Neste ano, estávamos com expectativa de ter e não houve a confirmação da festa que Aracati sempre tem. Mas, querendo ou não, iremos tentar curtir ao máximo, respeitando os protocolos e o decreto da Prefeitura", disse.

Nesta noite, os foliões frequentadores de Aracati têm se concentrado na Broadway, considerada o centro de Canoa Quebrada, onde podem usufruir das apresentações musicais ao vivo ou de sons eletrônicos dos bares e restaurantes.

Carnaval em Canoa Quebrada (Foto: Aurélio Alves)



Com informações de Wanderson Trindade

