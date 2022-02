CDL vai realizar reunião para discutir segurança no Centro de Fortaleza durante o Carnaval

Uma reunião para discutir sobre a segurança do funcionamento do comércio no Centro da Cidade durante o período de Carnaval está marcada para acontecer nesta quinta-feira, 23, às 8h30min, no prédio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), localizado na rua Vinte e Cinco de Março, 882, no Centro de Fortaleza. Diferente dos anos anteriores à pandemia da Covid-19, o comércio vai abrir normalmente no feriado carnavalesco.

O objetivo da reunião é garantir que trabalhadores e clientes se sintam seguros para irem ao Centro da Capital durante o período. Na ocasião, estarão presentes o presidente da CDL, Assis Cavalcante, o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Otoniel Nascimento, o secretário Municipal da Segurança Cidadã, coronel Eduardo Holanda, e o secretário da Regional 12, Júlio Santos.

Neste ano, o Carnaval vai acontecer entre a sexta-feira, 25 de fevereiro, e a terça-feira, 1° de março. Segundo anúncio feito pelo governador Camilo Santana (PT) no dia 4 de fevereiro, o Ceará não terá ponto facultativo durante o período. Assim, as lojas de rua do Centro devem abrir todos os dias do Carnaval, com exceção do domingo. Já os shoppings centers vão funcionar normalmente em todos os dias.

Os postos de gasolina da Capital e do interior do Estado vão funcionar de forma normal durante o período de Carnaval. O setor da indústria também deve manter suas atividades normalizadas. Já os bancos não vão realizar atendimento nas agências durante a segunda, 28, e terça-feira, 1º, de Carnaval.

A Justiça do Trabalho do Ceará também anunciou a suspensão das atividades nas unidades judiciárias e administrativas nos dias 28 de fevereiro, 1° e 2 de março. Escolas e faculdades particulares da Capital decretaram feriado nas instituições durante o período carnavalesco.





