Comércio do Centro de Fortaleza recebe orientação para funcionar no Carnaval

As lojas de rua do Centro de Fortaleza devem funcionar normalmente durante todo o período do Carnaval de 2022, entre a sexta-feira, 25 de fevereiro e a terça-feira, 1° de março. A orientação para manter o horário de funcionamento regular partiu da Câmara de Dirigentes Lojistas da Capital (CDL) e entra em conformidade com as recomendações do governo do Estado.

No início de fevereiro, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), após reunião com o comitê de enfrentamento à pandemia de Covid-19, divulgou a orientação, via decreto, que escolas, comércio de rua e pontos de vendas do Estado não suspendessem as atividades em virtude do ponto facultativo.

No documento, a determinação é de que órgãos públicos funcionem normalmente e, para a iniciativa privada, o texto apresenta a recomendação de cancelamento do ponto facultativo como forma de evitar aglomerações durante o período.

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, os shoppings seguirão a programação regular para dias úteis e finais de semana, sem alterações em virtude do Carnaval. Para os lojistas de rua, não há um cronograma específico a ser seguido, já que caberá a cada empreendedor a decisão final de funcionar ou não. Ainda assim, em comunicado oficial, a entidade destaca que "a maioria dos comerciantes devem abrir as lojas".

A CDL reforça ainda que na quarta-feira de cinzas, no dia 2 de março, o funcionamento será regular durante todo o dia. Além de entrar em acordo com as recomendações do Estado, a abertura das lojas durante os dias que seriam pontos facultativos é uma oportunidade dos lojistas recuperarem parte do prejuízo econômico acumulado durante os períodos de lockdowm e medidas mais rigorosas de isolamento social.

"No ano passado, o comércio funcionou durante o Carnaval e tivemos um resultado bastante satisfatório. Por isso, nós recomendamos aos lojistas que abram as suas lojas e oferecem promoções que possam levar o consumidor às compras. É hora de faturarmos e acompanharmos a retomada da economia ainda bastante afetada pela pandemia", afirma Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza.

O Centro Fashion Fortaleza, localizado no bairro Jacarecanga, terá esquema de funcionamento especial para o período do Carnaval. O estabelecimento, que tem capacidade para 8,4 mil boxes, funcionará normalmente no sábado de Carnaval, 26, das 9 às 19 horas. Contudo, as portas não abrirão entre o domingo, 27, e a quarta-feira, 2 de março.

