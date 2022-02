Confira o que abre e o que fecha no Ceará durante o Carnaval

Este ano, o calendário marca a sexta-feira, 25 de fevereiro, até a terça-feira, 1° de março, como o período do Carnaval 2022. De acordo com o anúncio feito pelo governador Camilo Santana (PT), na última sexta-feira, 4, o Ceará não terá ponto facultativo. Em tese, entidades e órgãos públicos deverão continuar com funcionamento normal. Confira o que funciona e deixa de funcionar no Estado durante o período:

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), os shoppings seguirão com o funcionamento normalizado durante todo o período. Já as lojas de bairro e comércio de rua, abrirão conforme decisão pessoal de cada comerciante. O funcionamento seguirá normalizado na quarta-feira de cinzas.

Já os postos de gasolina, tanto os sediados na Capital, como no interior do Estado, manterão seu funcionamento normal em todos os dias referentes ao Carnaval. Além disso, sem o ponto facultativo, o setor da Industria também manterá suas atividades normalizadas.

Os bancos não realizarão atendimento ao público nas agências durante a segunda e terça-feira de Carnaval. Na quarta-feira de cinzas, os atendimentos começam às 12 horas, com fechamento no horário normal.

Apesar dos órgãos públicos terem sido estipulados a manter o funcionamento, a Justiça do Trabalho do Ceará anunciou a suspensão das atividades nas unidades judiciárias e administrativas nos dias 28 de fevereiro e 1° e 2 de março. Seguindo com o funcionamento normal apenas a partir da quinta-feira, 3.

Camilo Santana também encorajou aos demais setores, como o da educação e de serviços, a seguir com as atividades normalizadas durante o período de Carnaval.





