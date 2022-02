Terminal do Siqueira recebe ponto de cadastro de crianças para vacinação

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) transferiu o ponto de cadastramento para vacinação de crianças, antes no terminal do Papicu, para o terminal do Siqueira, na Avenida General Osório de Paiva, 2955 - Vila Peri. A mudança foi realizada nessa segunda-feira, 14.



Além do Siqueira, o serviço é oferecido nos terminais Antônio Bezerra, Messejana e Parangaba. Nestes locais, pode ser feito o cadastro de crianças na faixa etária de 5 a 11 anos de idade para vacinação contra Covid-19.

Ao todo, 51 locais recebem o cadastro para vacinação de crianças contra a Covid-19 em Fortaleza. Além dos terminais, o registro pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH), Cucas, no Centro Cultural Canindezinho e nas sedes das 12 Secretarias Executivas Regionais.

Para efetuar o cadastro, é preciso que a criança tenha o Cartão Nacional de Saúde (CNS, o cartão do SUS). A Prefeitura de Fortaleza está realizando procedimentos facilitados de emissão, para crianças que não tenham o documento, em todos os 116 postos de saúde da Capital.

Confira a lista completa da documentação necessária para o cadastro:

CNS (cartão do SUS);

Documento oficial de identificação (carteira de identidade ou certidão de nascimento);

Comprovante de residência com endereço em Fortaleza.

No dia do agendamento, além destes mesmos documentos, é necessário apresentar documento de identidade com foto da pessoa responsável pelo acompanhamento da criança no local de vacinação.

Mais notícias de Fortaleza

