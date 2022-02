Carreta estacionada perde controle e atinge três carros de luxo em Fortaleza; veja vídeo

A perícia foi chamada para analisar as causas e responsabilidades do acidente. Não houve feridos

Uma carreta de uma construtora que estava estacionada em rua no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, acabou deslizando na via e atingindo três carros de luxo, das marcas Hilux, Audi e BMW. Conforme uma testemunha que estava no local, o sinistro aconteceu após um maquinário da construtora subir na carreta e desestabilizar o veículo.

Os donos dos veículos estavam jogando beach tennis na Arena Colosso, quando foram surpreendidos com o barulho da batida. Eles foram para a rua e tentaram dialogar com o funcionário que teria ocasionado a batida. O proprietário da construtora chegou momentos depois para conversar com os motoristas e chamou a perícia para o local. Não houve feridos.

O POVO contatou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e a Polícia Militar no fim da noite desta quinta-feira, 10, e aguarda resposta.



