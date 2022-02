Em dois meses, mais de 500 mil crianças são cadastradas para vacinação

O Ceará realizou 667.991 cadastros de crianças entre 5 a 11 anos de idade nos dois primeiros meses de 2022, janeiro e fevereiro, para vacina da Covid-19. A soma consiste dos números de cadastros feitos até as 12h20min deste domingo, 13 de fevereiro. O total de 477.134 confirmações de cadastros, porém, é menor porque o índice correspondente a cerca de 71% de registros completados.

Apenas no mês de janeiro, entre os dias 1º e 31, dos 514.154 dos cadastros infantis realizados, 72% destes (370.232) foram confirmados. Já em fevereiro, a porcentagem de cadastros confirmados chegou a 69,5%, com a confirmação dos 106.902 cadastros dos 153.837 realizados na plataforma Saúde Digital. Dados do segundo mês correspondem até este domingo.

Em números absolutos, os municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Caucaia registraram, respectivamente, os maiores números de cadastros feitos e confirmados por e-mail para a faixa etária, com mais de 290 mil cadastros realizados em cada uma das cidades. Já o município de Abaiara, a cerca de 502 km da Capital, tem o menor número de cadastros feitos e confirmados em todo o Estado, com pouco mais de 9 mil e 2 mil crianças entre 5 a 11 anos, respectivamente.

Para se vacinar contra a Covid-19, é necessário confirmar o cadastro através do e-mail, do telefone do Plantão Coronavírus ou através do site da Secretaria da Saúde (Sesa). A vacinação nesta faixa etária entre os cearenses começou no dia 15 de janeiro, inicialmente com a aplicação da Pfizer; o uso da CoronaVac em crianças na Capital começou no dia 5 de fevereiro.

No último fim de semana, a Prefeitura de Fortaleza fez uma repescagem da imunização para crianças que perderam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Para a criança receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, ela deve estar com a seguinte documentação:

Cartão Nacional de Saúde (CNS, cartão do SUS);

Documento de identificação (carteira de identidade, passaporte ou certidão de nascimento);

Documento de identificação do responsável, com foto;

Comprovante de residência atualizado, no nome de um dos pais ou responsáveis.

Vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza

Nesta segunda-feira, 14 de fevereiro, Fortaleza segue aplicando a terceira dose em diversos pontos da Cidade. Mais de 13 mil pessoas estão agendadas para receber a D3 amanhã. É possível consultar os nomes dos agendamentos através do site do canal Coronavírus da Prefeitura de Fortaleza, pelo site Vacine Já ou diariamente pelo O POVO.

