Prefeitura rescinde contrato de administradora do Mercado dos Peixes após reclamações

Após a rescisão de contrato com a empresa, estacionamento do Mercado dos Peixes não terá mais cancela de acesso e se tornará Zona Azul

A Prefeitura de Fortaleza rescindiu o contrato com a empresa responsável pela administração do Mercado dos Peixes do Mucuripe, a Parkfor. De acordo com a Secretaria Municipal de Gestão Regional (Seger), a decisão foi tomada após a empresa descumprir cláusulas contratuais, como atraso de execuções planejadas e irregularidades em sublocações.

A rescisão também foi feita devido a reclamações de permissionários e usuários do Mercado dos Peixes. Em 2021, os trabalhadores do local fizeram manifestações para reclamar de ações da empresa concessionária. Uma das principais reivindicações era o fim da cobrança de estacionamento aos permissionários, que acabavam pagando valores altos mensalmente ao usar o espaço.

Segundo a Prefeitura, o estacionamento não terá mais cancela de acesso e se tornará Zona Azul. Porém, segundo o presidente da Associação dos Permissionários do Mercado dos Peixes, Rogerbert Lima, a mudança não é a melhor para o local, já que os trabalhadores continuarão precisando pagar para estacionar.

Um plano de contingência será adotado pela prefeitura, a partir da saída da empresa, e quem assumirá a administração do local é um servidor público da Seger. A limpeza e zeladoria ficarão a cargo de contratos já existentes que atendem a avenida Beira Mar. Questionada sobre a possibilidade de uma nova empresa assumir a administração, a Seger não respondeu. Também não houve resposta sobre a necessidade ou não de pagar uma multa rescisória para a empresa.

De acordo com nota enviada pela Parkfor, a empresa foi “surpreendida” pela notícia da rescisão do contrato, que ficou sabendo pela imprensa. A empresa recebeu uma notificação da Seger para apresentar uma defesa sobre fatos que poderiam levar à rescisão do contrato com a prefeitura no dia 4 de fevereiro.

Na segunda-feira, 7, a Parkfor teria protocolado a defesa. “A administração do Mercado dos Peixes possui um contrato firmado que dispõe de cláusulas específicas de rescisão, as quais precisam ser cumpridas sob pena de descumprimento das regras legais”, disse a nota.

Busca por autonomia

Para Rogerbet Lima, a administração da empresa era “unilateral” e não ouvia as reivindicações dos permissionários. Segundo ele, a associação prepara um projeto de administração, cultura e arte que envolve os comerciantes e pescadores para apresentar à prefeitura. O projeto começou a ser elaborado há dois meses. “Estamos preparados tanto com ideias quanto para os embates, mas nós preferimos que não tenha”, diz Rogerbert.

Presidente da Associação dos Permissionários do Mercado dos Peixes, Rogerbert Lima



O trabalhador do Mercado dos Peixes Francisco Walter Barbosa Neto, 36, também defende que a administração seja feita pelos permissionários do local. Um dos pontos que ele reclama é a burocracia para passar um box para um membro da família quando um permissionário morre. A avó de Francisco, permissionária há 50 anos do Mercado, faleceu em janeiro de 2022 e ele busca regularizar a situação do box, assumindo os trabalhos como ela o pediu para fazer ainda viva, em procuração judicial.

Vanessa Bezerra Pereira, que trabalha no box em que a mãe é permissionária, defende a rescisão do contrato pela Prefeitura. Ela afirma que a administração deve envolver mais a associação, já que os permissionários que fazem parte dela estão “mais ativos, unidos e participativos”.

“Eu acho positivo que eles saíram e a gente, que é permissionário do Mercado, comece a trabalhar naquilo que não foi feito e comece a organizar a organizar o mercado”, opina também o permissionário Luís de Oliveira, 62.

