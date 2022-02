Vestidos de super-heróis, heroínas e princesas, as crianças superam o medo da agulha com a certeza de que o imunizante contra a Covid-19 tem importância para a saúde de todos

A capa da fantasia de super-homem voando deu a coragem que José Santiago Ferreira Costa, de 5 anos, precisava para enfrentar a agulha da vacina contra o coronavírus neste domingo, 13. Acompanhado da mãe, Santiago era uma das muitas crianças que foram ao Centro de Eventos receber o imunizante neste fim de semana de repescagem. Eles são pequenos, mas sabem direitinho a importância da vacina para a própria proteção.

João Miguel Sousa Lima, 7, disse que a vacina “nem doeu”. O menino também compareceu ao ponto de vacinação vestido de super-homem. Receber o imunizante, para Miguel, foi motivo de alegria. “Tô feliz, eu não gosto do coronavírus. Ele matou muitas pessoas já.”

O que as crianças de Fortaleza pensam sobre a vacina contra a Covid-19: https://t.co/8gOvKNCn5t pic.twitter.com/lwsmygge6l Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine February 13, 2022

Em meio a todos os super-heróis, duas mulheres-maravilha também chamaram atenção. Mãe e filha, Leidiane Santos, 39, e Laura Ketley, 10, foram com blusas combinadas mostrando o símbolo da personagem. “Somos super-heroínas por vencer a Covid”, afirmou Laura.

Laura Ketley Santos, 10, e Leidiane Santos, 39, mãe e filha, foram combinando com blusas da Mulher-Maravilha. "Super-heroínas que venceram a Covid", disse Laura. (Foto: Thais Mesquita)



“Se a gente não tomar, o coronavírus vai demorar pra sair da terra e a gente pode até ficar dodói”, disse Maria Luíza Oliveira Pinheiro, de 6 anos. Para ela, a aplicação foi tranquila e sem lágrimas. A mãe, Débora Oliveira, 34, já havia explicado como o imunizante é necessário para a saúde.

Para Mirella Ferreira Almeida, 10, a vacina causou uma “bagunça de emoções”. Felicidade, animação e nervosismo foram alguns dos sentimentos deste domingo na mente da menina, que foi ao Centro de Eventos usando a faixa de Miss Ceará Mirim. O motivo era tirar uma foto bonita para postar no Instagram e incentivar mais pessoas a tomar o imunizante.

“Tem que proteger mais a vida, proteger uns aos outros e diminuir essa doença”, afirma Mirella. Ela espera ansiosa a segunda dose para conseguir viajar até Recife, em Pernambuco, representando o Ceará em outro concurso de miss, mas dessa vez imunizada.

Maria Luiza Oliveira, 6 anos, disse que tomar a vacina é importante para que o coronavírus "saia da Terra logo". (Foto: Thais Mesquita)



Repescagem

Neste fim de semana, a Prefeitura de Fortaleza realiza a quarta repescagem para crianças que perderam o agendamento da vacina. No sábado, 12, as crianças foram atendidas no Centro de Eventos e em postos de saúde. Neste domingo, 13, o público infantil é vacinado apenas no Centro de Eventos.

Documentos necessários

Para receber o imunizante, é necessário apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento de identificação oficial, que pode ser a certidão de nascimento, a carteira de identidade ou o passaporte. É preciso ainda atestar a residência em Fortaleza com um comprovante atualizado dos últimos três meses. O responsável também precisa mostrar um documento com foto no momento da vacinação.

Crianças com comorbidade ou deficiência permanente também terão de apresentar os documentos já citados. Além deles, é fundamental levar um atestado, relatório ou prescrição médica que indique o motivo da priorização da vacina. Será necessário levar a cópia do documento comprobatório da comorbidade ou deficiência para ser entregue aos vacinadores no ato da aplicação.

Os pacientes assistidos na Rede de Atenção Primária do Município (postos de saúde) e Psicossocial (CAPS) de Fortaleza podem apresentar a cópia impressa do Registro Eletrônico de Atendimento, com a estratificação de risco caracterizando a presença da comorbidade ou deficiência da criança.



Tags